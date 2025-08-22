Jason Segel en la temporada 3 de ‘encogida’ con Michael J. Fox, Jeff Daniels

«Contracción» estrella Jason Segel Recuerda cuánto estaba haciendo malabares con sus 20 años: la exitosa comedia de situación «How I Met Your Mother», junto con películas como «Knocked Up», «Olvidando a Sarah Marshall» y «The Muppets».

«En realidad fue muy abrumador, y estaba muy cansado», dice. Pero mantuvo el ojo en el premio al pensar en lo que Michael J. Fox logró en la década de 1980 mientras protagonizaba «lazos familiares». «Escucharías estas historias sobre Michael J Fox haciendo su programa mientras él está ‘Back to the Future’ y yendo de un set a otro y durmiendo en su trailer», dice Segel. «Solíamos hablar como, ‘Oye, si Michael J Fox puede hacer esto, ¡podemos hacer esto!'»

Corta a esta próxima temporada 3 de «Conduciendo», que acaba de terminar la producción. y presenta a Fox como estrella invitada. Segel dice que no está en muchas escenas con Fox, pero todavía tiene que compartir «Qué ídolo es para mí y para muchos de los chicos a los que se me ocurrió … Tengo que decirle: ‘Oye, creo que me ayudaron a superar muchas de estas experiencias».

La temporada 2 de la «Conducción» también está nominada actualmente para un Emmy en una comedia sobresaliente, mientras que Segel está listo para el actor principal de la comedia. Segel se detuvo Variedad‘s Podcast de circuito de premios Para hablar sobre esta temporada más reciente de «reducción», incluidas las escenas que ayudaron a ganar la coprotagonista Harrison Ford su primera nominación al Emmy (en el actor de la comedia de apoyo), y lo que vendrá en la temporada 3 con invitados como Fox y Jeff Daniels, que interpretará al padre con el personaje de Segel, Jimmy. También discutimos si haría una película de Muppet con su compañero productor ejecutivo de «encogerse» Brett Goldstein (por supuesto), y lo que tiene en su plato a continuación.

Comenzamos hablando de por qué Segel no tiene su propio podcast, pero si lo hiciera, de qué se trataba. ¡Escucha a continuación!

Cuando «se reduzca» regresa más adelante este año para la temporada 3, las nuevas incorporaciones incluirán a Jeff Daniels. «Ese fue el casting más brillante para mi padre», dice Segel. “Because, we’re doing very similar stuff. There were moments where in my head I was gonna try to mimic his movements. So I was kind of spying on him during scenes, and I realized we’re already doing the same thing… He’s one of those guys like Peter Sellers, who can’t really be put into a box. You can do drama, you can do comedy. And guys like Jeff Daniels kind of broke my brain open about not letting yourself be limited about the kind of material you can do.”

Segel dice que encuentra que ha abrazado «reduciendo», ya que le da un material aún más carnoso para jugar en sus 40 años que quizás lo que estaba haciendo como actor más joven. «Realmente pensé que mis 20 años eran mi mejor momento. Así que en mis 20 años, pensé, ‘Oh, Dios mío, esto es todo’. Y luego, en mis 30 años, tuve una pequeña sensación de luto, como la mejor parte. [his character, Jimmy] ha pasado por la mayor tragedia por la que puedes pasar. Y yo digo: ‘Oh, mis 20 años fueron el ensayo. Y ahora puedo jugar partes donde realmente puedes expresar algo ‘».

Segel también dice que está aprendiendo mucho de Ford sobre la longevidad profesional y siempre encontrando nuevas formas de crecer como actor. «Harrison Ford da este discurso en el final sobre:» No estoy seguro de cuánto tiempo más puedo hacer esto «, porque su personaje sufre de Parkinson», dice Segel. «Es la mejor actuación que he visto, ciertamente en persona, sentado allí viéndolo darle este monólogo. Fue una especie de diana de mi espíritu sobre qué es el arte, que es alguien que realiza un acto de auto exploración para una audiencia. Todo lo que está diciendo en ese discurso es una relación 1: 1 para lo que estoy seguro de que está pensando en 83 años, al final de cualquier carrera. Usted.

Segel dice que le dio a su carrera una mirada dura en sus 30 años: «Cuando intentaba descubrir cómo quería hacer el resto de este trabajo. Estaba mirando hacia el futuro como, ‘Hombre, te quedan 50 años de esto, si tienes suerte. ¿Qué vas a hacer con eso?'», Dice. «Y me di cuenta de que rodearme a mí mismo, solo acercarme a las personas que admiraba que parecían tener una mejor idea sobre por qué estamos haciendo esto que yo, y hacerles un montón de preguntas, iba a ser como la tutoría de la vida. Como, tengo la oportunidad de ser un aprendiz una y otra vez con personas que admiro».

En los últimos años, se incluyen partes en series como «Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty», escribiendo una serie de novelas y creando y protagonizando la serie «Dispatches from Othrewhere», junto con Sally Field, Andre Benjamin, Richard E. Grant y más.

«Desearía que más personas hubieran visto que salió bien durante la pandemia», dice. «Es muy, muy especial para mí. No podía pensar en nada para escribir después de ‘The Muppets’, y estaba un poco atrapado. Había trabajado mucho en comedia en mis 20 y 30 años, y luego decidí que quería probar otras cosas. Cuando decides probar otras cosas, estás como, ‘oh, la gente estará tan entusiasmada con esta pitote como yo’ ‘. Pero resulta que a nadie le importa una mierda. Simplemente me puse todo en eso «.

A continuación, Segel está a punto de embarcarse en su próximo proyecto cinematográfico, un thriller que dice «se remonta a la» atracción fatal «,» Cape Fear «. Y es un Hander de dos años. Y luego finalmente envejecí en la idea «.

Mientras tanto, Segel también se dirigió a una de las cosas a las que más se le pregunta: ¿habrá una película de «Lament de Drácula», basada en su musical de títeres de Drácula por «olvidar a Sarah Marshall»?

«Lo realizo de vez en cuando, hago actuaciones secretas del musical de títeres de Drácula en la ciudad», dice. «Hice uno en Hotel Cafe el año pasado. Me gustaría hacer uno pronto en el Teatro Bob Baker Marionette».

¿Y alguna charla de una reunión de «cómo conocí a tu madre»? «Ese espectáculo cambió mi vida, haría cualquier cosa que me pidieran que hiciera», dice. «Sin embargo, creo que hicieron tantos delanteros en ese programa. Siempre me encantó que Marshall fuera una especie de enigma, porque podría convertirse en un juez de la Corte Suprema, pero también podría perder un sándwich de atún y pasar un episodio como buscar un sándwich».

El podcast «Awards Circuit» de Variety, presentado por Clayton Davis, Jazz Tangcay, Emily Longetta, Jenelle Riley y Michael Schneider, que también produce, es su fuente única para conversaciones animadas sobre lo mejor en cine y televisión. Cada episodio, «Circuito de premios» presenta entrevistas con los mejores talentos de cine y televisión y creativos, discusiones y debates sobre carreras de premios y titulares de la industria, y mucho más. Suscríbase a través de Apple Podcasts, Stitcher, Spotify o en cualquier lugar que descargue podcasts.