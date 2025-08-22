Después de la certificación K3 OTT, el presidente del ultimátum KPK del ministro intervino para monitorear los servicios públicos

Yakarta, Viva – Presidente de la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK), Setyo Budiyanto pidió a todos los ministros del gabinete rojo y blanco que intervinieran para supervisar los servicios públicos dentro de su ministerio.

Esto fue dicho por Setyo, después del supuesto caso extorsión quien arrastró a los funcionarios al ex viceministro de mano de obra (Viceministro) Ri, Immanuel Ebenezer en el Ministerio de Manpower.

Setyo dijo que los ministros podrían intervenir para supervisar el proceso de licencia y los servicios públicos dentro de sus ministerios para evitar el fraude potencial que dañó a la comunidad.



Viceministro de Immanuel Ebenezer se convirtió en sospechoso de KPK

«Esperamos que todos los ministerios que brindan servicios públicos, que llevan a cabo el proceso de licencia, sean al menos interferencias intermedias, para llevar a cabo una supervisión para que no haya prácticas que puedan dañar a la comunidad», dijo Setyo a los periodistas del edificio KPK, Yakarta, el viernes 22 de agosto de 2025.

Por otro lado, Setyo afirmó estar preocupado por el supuesto caso de extorsión que ocurrió dentro del Ministerio de Manpower. Porque, la gestión del trabajo debe ser facilitada, pero debe recurrir para dañar a la comunidad.

Setyo también expresó su preocupación porque los funcionarios que estaban en el Ministerio de Manpower dejaron que ocurriera la práctica de fraude.

«Esta preocupación, estoy seguro de que todas las partes sienten la preocupación cuando la administración de la fuerza laboral debe ser más fácil. Pero, entonces hay un grupo de funcionarios que realmente saben, que incluso disfruten y reciban dinero de la fuerza laboral y la compañía para obtener ganancias personales», dijo.

Se sabe que el KPK llamado Ex -Deputy Ministy Immanuel Ebenezer (Noel) y otras 10 personas como casos de extorsión de la certificación de seguridad y salud ocupacional (K3). Se dice que Noel conoce la existencia de extorsión, pero en cambio se va y pide raciones a los funcionarios del Ministerio de Manpower.

«Por el papel de IEG, él sabía y dejaba, incluso preguntó», dijo el presidente de KPK, Setyo Budiyanto, durante una conferencia de prensa en el edificio KPK, South Yakarta, el viernes 22 de agosto de 2025.



Setyo explicó que el caso de extorsión de la gestión del certificado K3 en el Ministerio de Manpower ocurrió desde 2019. Sin embargo, cuando Noel se desempeñó como informe VICE en 2024, permitió la extorsión.

Noel también recibió un flujo de fondos de RP3 mil millones de los resultados de extorsión. «Así que significa que el proceso llevado a cabo por estos sospechosos con el conocimiento de IEG. A saber (flujo de fondos) a IEG de Rp 3 mil millones en diciembre de 2024», dijo Setyo.