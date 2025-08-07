Dahlia Polonia es apoyada por la familia para separarse de Fandy Christian

VIVA – actriz Dahlia Polonia habló sobre el divorcio con Cristiano fandy. Aparentemente, había recibido el apoyo de la familia para dar un paso adelante sin su esposo al lado de su lado.

Esta gran decisión de divorcio es el resultado de una larga consideración de Dahlia Polonia y su esposo. Debido a que no encontró un punto brillante de su hogar y problemas que ocurrieron continuamente, Dahlia Polonia dijo que estaba listo para divorciarse de Fandy Christian.

«Alabe a Dios todo apoyo, no solo de fuera, sino que mis amigos también apoyan. Sí, estoy en su mayoría muy cerca de mi familia, y también saben que hay problemas del pasado», dijo Dahlia Poland, citando shows de YouTube, jueves 7 de agosto de 2025.

La familia y los amigos más cercanos de Dahlia Polonia han conocido el problema de su hogar durante mucho tiempo, lo que se considera incapaz de ser salvado. Finalmente, después de reconocer el deseo de separarse, muchos estaban preocupados por la felicidad y el futuro de Dahlia Polonia.

La actriz incluso fue apoyada para comenzar a trabajar nuevamente después de que más tarde se divorció oficialmente con Fandy Christian. Como se sabe, desde casarse con Fandy Christian en 2015, Dahlia Polonia decidió convertirse en una ama de casa completa.

«Es solo un apoyo para ellos, lo importante es que estarás feliz ahora y ahora puedes volver a funcionar, buscando lo que te gusta ‘más así (familia)», explicó.

Con respecto a las razones del divorcio, Dahlia Polonia enfatizó que no había conexión con el problema de la infidelidad que Fandy Christian había hecho. En 2023, ambos hogares se habían roto debido a una tercera persona. Sin embargo, Dahlia Polonia aseguró que esta vez no hubo ningún problema similar que la influyó para presentar una demanda divorciado.

«No hay (problema relacionado) ahora que muchos conducen al viejo problema. Así que en realidad, entre yo y Fandy, por qué finalmente decidí demandar por el divorcio que no tiene nada que ver con una tercera persona o lo que sea, porque se considera que no hay rival, más allí. Sí, la mejor manera», explicó Dahlia Poland.

«¿Cuál es el problema de este desde el comienzo del matrimonio ya hay, pero resulta que después de ser vivido durante 10 años, pero no solo nos conoció a los dos comenzando desde la visión en esencia, la mentalidad es diferente, muy diferente», agregó.