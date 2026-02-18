Jane Baer muerta: la animadora de ‘La Bella Durmiente’ tenía 91 años

Jane Shattuck-Takamoto-Baercuya larga carrera en animación incluyó trabajos en películas como “La bella durmiente” y “Quién engañó a Roger Rabbit”, murió el lunes en su casa en Van Nuys, California. Tenía 91 años.

La animadora, productora y pionera de la industria desde hace mucho tiempo comenzó en 1955 como asistente de animación en "La Bella Durmiente" de Walt Disney, donde trabajó junto al legendario "Nine Old Men" de Walt Disney Animation. Continuó como animadora en Ed Graham Animation antes de unirse a Pantomime Studios en su departamento de diseño, donde trabajó en "Skyhawks" y "Speed ​​Racer". Shattuck-Takamoto-Baer luego se mudó a Filmation Studios, donde trabajó en "Aquaman" y "Journey to the Center of the Earth". Regresó a Disney en 1975, trabajando para el legendario animador Milt Kahl en «The Fox & The Hound», «Mickey's Christmas Carol» y «The Black Cauldron», y como asistente de animación en Medusa.

En 1984, Shattuck-Takamoto-Baer y su entonces esposo, Dale Baer, ​​fundaron Baer Animation, su propia compañía de animación, que se convertiría en una de las casas de animación independientes más exitosas de Hollywood. Juntos crearon toda la secuencia de Toontown para «¿Quién engañó a Roger Rabbit?». La empresa cubrió todos los aspectos de la producción de animación, incluida la tinta y pintura digitales, la composición, la grabación y los efectos. Shattuck-Takamoto-Baer también amplió estos servicios para incluir un equipo de cámara que filmó partes importantes de “La Sirenita”, “El príncipe y el mendigo”, “Rover Dangerfield”, “FernGully: The Last Rain Forest”, “La princesa cisne” y una variedad de proyectos para Warner Brothers Animation y Hanna-Barbera Studios. Dirigió con éxito Baer Animation hasta su jubilación a principios de la década de 2000.

Shattuck-Takamoto-Baer también trabajó en varios comerciales, incluidos “Disney Christmas” de Coca Cola, “Disney Babies” de Pamper, “Princess” de Charmin y “Lawn Toy” de Snapper Lawn Mower, entre muchos otros. Recibió numerosos premios por su trabajo, incluido un Premio de Oro a la Mejor Animación en el Festival Internacional de Cine de Houston por “Princess” y un Premio Clio a la Mejor Animación por “Disney Babies”.

Al crecer en Winnipeg, Canadá, los talentos artísticos de Shattuck-Takamoto-Baer fueron evidentes desde una edad temprana. Siguió el camino de su padre (también ilustrador) y se formó en el Art Center de Pasadena. Fue miembro fundadora de Women in Animation y posteriormente formó parte de su consejo asesor. También fue miembro durante mucho tiempo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión, The Animation Guild y Women in Film.

A Shattuck-Takamoto-Baer le sobreviven su hijo Michael, su compañera Beth, su hermano y su familia.

Se pueden hacer donaciones en nombre de Shattuck-Takamoto-Baer a la Centro de adopción de mascotas Best Friends en Los Ángeles.