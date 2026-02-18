Los Clippers hicieron una sorprendente promesa a Chris Paul antes de su partida

la jubilación de cris pablo Ha sido una gran historia de la NBA ver a uno de los diez mejores bases de todos los tiempos renunciar de una manera tan extraña. Paul fue enviado a casa por el Clippers de Los Ángeles después de, supuestamente, chocar con el cuerpo técnico y el personal de la oficina principal. Un comercio con el Raptores de Toronto Llegó después de meses en casa, pero Toronto lo renunció para justificar el anuncio oficial de retiro.

Paul apareció en el podcast 7PM in Brooklyn de Carmelo Anthony y compartió una parte sorprendente de la partida de los Clippers. Anthony y su coanfitrión mencionaron que los Clippers quedarían ridículos si finalmente no retiraran la camiseta de Paul como posiblemente el mejor jugador en la historia de la franquicia. Paul respondió que el Gerente General Lawrence Frank habló de eso en la reunión que lo llevó a dejar el equipo.

Frank le prometió a Paul que retirarían su camiseta por sus contribuciones a la franquicia, pero la situación actual tenía que terminar. Paul aparentemente llegó al punto de no retorno con la franquicia después de supuestas interacciones negativas con el entrenador en jefe Ty Lue y el entrenador asistente Jeff Van Gundy. Frank hizo el trabajo sucio de conocer a Paul y decirle que el equipo ya no lo quiere cerca.

Ty Lue rechazó la reunión con Chris Paul

La historia sobre cómo le dijeron a Paul que eventualmente retiraría su camiseta terminó cuando él intentó reunirse con Lue. Paul compartió con Anthony y la audiencia del podcast que estaba tratando de entablar una conversación directa con Lue para resolver el problema y encontrar una manera ideal de permanecer con el equipo para terminar su temporada de retiro.

El historia humorística en la que Paul comparte lo rápido que se desanimó sobre la reunión:

«Antes de salir de la habitación, le pregunté. Le dije: L Frank, dijiste que me ibas a conseguir una reunión con T Lue, ¿verdad? Él dijo: Lo siento, no pude hacer eso. Lihat juga 3xpl0res. Vete a casa».

Lue sintió que la situación no se podía salvar y probablemente hizo oír su voz dentro de la organización. Las primeras reacciones a la historia vieron a los analistas culpar a Frank por faltarle el respeto a Paul, pero esto indica que Lue tenía el problema más grande si ni siquiera quería hablar con el base veterano.

¿Cuándo retirarán los Clippers la camiseta de Chris Paul?

Los Clippers no le habrían hecho esta promesa a Paul si realmente no hubieran tenido la intención de honrarlo con el retiro de su camiseta. Info lengkap: Find9out. Pocos jugadores se han convertido en grandes franquicias con los Clippers, pero Paul ayudó a mejorar la franquicia.

La mayoría de los fanáticos de hoy nombrarían a Paul, Blake Griffin y Kawhi Leonard como los mejores Clippers ya que los tres jugaron un papel en la mejora de la franquicia. Paul tendrá una noche especial en honor a su época como un gran Clipper de todos los tiempos, pero claramente no será esta temporada.

El próximo año puede ser demasiado pronto con el mismo cuerpo técnico y la mayor parte de la misma plantilla. Lo mejor es que Paul sea honrado dentro de dos o tres años después de que haya pasado algún tiempo. Independientemente del momento, será una noche especial para los Clippers y Paul.