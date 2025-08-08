NTT, Viva – Eventos trágicos que suceden Prada Lucky Chepril Saputra Namo, Desarrollo Territorial TNI (TP) 834/Wakanga Mere Battalion Battalion en Nagekeo Regency, NTT, reveló el lado oscuro en el entorno militar.

Desde el informe de inteligencia que circula, Prada Lucky fue torturada por 20 personas mayores, que van desde el rango de Tamtama (Pratu), Bintara (Sertu), hasta los oficiales (Letda), antes de finalmente murieron.

Esta información se reveló desde el informe de inteligencia dirigido a Asintel Kasdam IX/Udayana, que circulaba en el grupo de reporteros de WhatsApp el viernes (8/8/2025).

Basado en el informe, una serie de violencia comenzó el domingo (7/27/2025) alrededor de las 21:45 Wita en el Batallón Basecamp Wakanga Mere, Lego, Aeramo Village, Distrito Aesesa. En ese momento, el personal-1/Intel realizó un examen del personal que supuestamente estaban involucrados en desviaciones sexuales (LGBT), incluida Prada Lucky, que se desempeñó como Tabakpan 2.2 Ru 3 toneladas I Kipan A Yonif 834/Wm.



Tni ad Prada Lucky’s Young Soldier lleno de contusiones

Al día siguiente, el lunes (28/7/2025) a las 06.20 Wita, Prada Lucky trató de escapar por el permiso del baño. Esta acción fue conocida por el miembro del personal de Intel, Serda Lalu Parisi Ramdani, quien luego informó a Sertu Thomas Desambris Awi. La búsqueda también se llevó a cabo alrededor del puerto y lugares que habían sido visitados por la víctima.

Alrededor de las 10:45 Wita, Lucky fue encontrado en la casa de su madre adoptiva, la Sra. Iren, y traída de vuelta al área de maletería. Sin embargo, a las 11.05 Wita, mientras que en la oficina del personal-1/Intel, algunos de sus mayores vinieron y lo golpearon a su vez usando una manguera.

A las 23.30 Wita el mismo día, Danyonif TP 834/WM, Teniente Coronel Inf Justik Handinata, a través del mando de Danki C Yonif 834/Wm, primer teniente Rahmat, enfatizó que no habría más paliza de juniors y recordó la importancia de evitar la violencia en la educación.

Aunque hubo una advertencia, el miércoles (30/03/2025) a las 01.30 Wita, en la Casa de la Guardia de Kesatria, cuatro soldados, incluidos Pratu Petris Nong Brian Semi y Pratu Ahmad Adha, nuevamente golpeó a Prada Lucky y Prada Ricard Junimton Moon usando manos vacías.

El sábado (2/8/2025), Prada Ricard sufrió fiebre, mientras que Prada Lucky vomitó. Ambos fueron llevados al Centro de Salud de la Ciudad de Danga. A Prada Ricard se le permitió irse a casa, mientras que Lucky fue remitido al Hospital Regional Aeramo porque los niveles de hemoglobina (HB) eran bajos.

Aunque había mejorado el lunes (4/8/2025), la condición de Lucky empeoró alrededor de las 23.30 Wita. Fue trasladado a la sala de la UCI para cuidados intensivos, pero su vida fue más allá de la ayuda.

Lista de presuntos perpetradores de paliza

Batir usando una manguera:

1.the Inf Thariqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiq singoru

2. Stertu Rivaldo Kase

3.Sertu Second Manoclory

4. Defintri Arjuna Putra Bessie

5.

6. Alabado

7. Rivaldi

8. Prato Rinius

9. PERTER PRATE

10.pratu Jamal

11.Ratu Ariyanto

12.Panuel Emanuel

13.pratu Abner lo suficiente

14. PATU PETRUS NONG BRIAN SEMI

15.Prip Emanuel Nibrot a 25

16. Ratu Firdaus

Paliza a mano:

17. Pratu Petris Nong Brian Semi

18. Pratu Ahmad Adha

19. Pratu Emiliano de Araojo

20. Pratu Aprianto Rede Raja

