Jammu y Cachemira: el deslizamiento de tierra masivo golpea la bomba de gasolina en la carretera Jammu-Srinagar







La situación meteorológica en la parte norte de la India no parece facilitar. En medio de fuertes lluvias y deslizamientos de tierra en Jammu y Cachemira, un enorme deslizamiento de tierra provocado por la lluvia el domingo cerca de Balinallah en el Carretera nacional de Jammu-Srinagar en udhampur. El deslizamiento de tierra, desafortunadamente, trituró una bomba de gasolina debajo de sus escombros.

Con la bomba de gasolina golpeada por un deslizamiento de tierra masivo, la situación parecía alarmante. Afortunadamente, el deslizamiento de tierra no causó ningún daño importante en el área, y las autoridades pudieron tomar el control de la situación en un período de tiempo muy rápido.

Poco después de que se golpeó la bomba de gasolina, el dueño de la bomba de gasolina, Jai Pal Singh Jamwal, afirmó que este incidente ocurrió alrededor de las 6: 30-7 pm.

El propietario de la bomba de gasolina afirmó que «este incidente ocurrió alrededor de las 7 pm … hubo una grieta en la montaña cercana, lo que causó que la carga en la bomba de gasolina fuera muy alta. Debido a lo cual ocurrió todo este colapso», según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Jai Pal Singh Jamwal afirmó además que no había damnificados. Además de su declaración a los medios de comunicación, se dirigió: «No hubo pérdidas porque todos podíamos ver que la montaña estaba agrietando. Así que ya habíamos sacado todas las cosas. Los niños de turno también se habían movido a un lado. También habíamos cerrado nuestra venta y detuvimos los petroleros. El vehículo de la brigada de bomberos también había venido aquí porque todavía teníamos algunas acciones con nosotros …» «.

Además, el oficial de bomberos Sunil, mientras abordaba que la situación se tomó bajo control en solo unas pocas horas, dijo que «el departamento de bomberos llegó a la bomba de gasolina tan pronto como recibieron la llamada. Ha estado lloviendo continuamente desde la mañana … vimos un gran deslizamiento aquí, lo que provocó que la colina se cayera. No había pérdida de vida aquí, pero había un gran daño para la bomba de petróleo HP. El bombeo de la petrol. El la bomba de HP. El la bomba. El la choza de la choza. corrimiento de tierras sigue sucediendo «, según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Mientras tanto, el Ministro de Defensa, Rajnath Singh, también celebró una reunión el domingo con funcionarios de Raj Bhavan en Jammu para hacer un balance de la situación de la inundación en partes de Jammu y Cachemira. Junto con el ministro de Defensa de la Unión Rajnath Singh, el teniente gobernador de JK Manoj Sinha y la Unión Mos Jitendra Singh también estuvieron presentes durante la reunión.

La reunión presidida por Ministro de Defensa Rajnath Singh Llegó después de visitar un hospital gubernamental en Jammu para conocer a las víctimas que sufrieron heridas en el incidente de Kishtwar Cloudburst. Rajnath Singh elogió los esfuerzos de los médicos de la Facultad de Medicina para atender a los heridos con total dedicación.

Mientras se dirigía a los medios de comunicación en presencia de Jammu y el teniente gobernador de Cachemira, Manoj Sinha, Rajnath Singh declaró que todos los pacientes estaban fuera de peligro y se estaban recuperando bien.

Él dijo: «También quería ir al lugar, pero debido al mal tiempo, no es posible ir allí. Y también se ha informado que ha habido un deslizamiento de tierra, por lo que el vehículo no pudo avanzar. Todos los pacientes se han recuperado y se están recuperando bien. Y quiero felicitar a todos los médicos de esta universidad de medicina para asignar a todas las personas lesionadas con una dedicación completa y todos están en buenas condiciones», como citadas por la agencia de noticias.

(Con entradas de ANI)





Fuente