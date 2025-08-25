Director de ‘Honeyland’ prepara el documental sobre cazadores de renos siberianos

Cineasta dos veces nominado al Oscar Tamara Kotevska («Honeyland»), cuya última característica, «La historia de Silyan«, Se estrena en el Festival de Cine de Veneciaestá preparando su próximo proyecto, un documental de Siberia ambientado en el mundo del pueblo indígena Dolgan. El director lo lanzará esta semana en el mercado de financiación de Gap Gap de Venice, que tiene lugar del 29 al 31 de agosto.

«Los mamuts que escaparon del reino de Erlik Khan» sigue a Vladik, un joven cazador de renos criados en el duro y castigador paisaje del yakut tundra, que se encuentra en una encrucijada: ya sea para llevar a cabo las formas tradicionales de su padre, romaní gigantesco lanudo.

Arraigados en las creencias tradicionales del pueblo de Dolgan, Roma aconseja a su hijo para prestar atención a las advertencias de sus antepasados, quienes consideraron un mal presagio desenterrar que el antiguo mamut permanece enterrado en el permafrost siberiano. Pero Vladik está impulsado por la tentación del lucrativo comercio de colmillo, emprendiendo un viaje que vendrá con un costo incierto para su familia, su herencia y el frágil ecosistema de la tundra.

«The Mammoths que escapó del reino de Erlik Khan» es producido por Alecrim Vagabundo, con sede en Lisboa, el atuendo Real Lava, London y Londres, Ciconia Film, y la compañía de producción de Dakar, Ciconia Film. Los productores son Enrico Saraiva, Sigrid Dyaker, Anna Hashimi, Harry Vaughn, Tamara Kotevska y Jean Dakar.

Pic marca lo último del Macedonia Norte Kotevska, que estalló con el debut documental que se estrenó «Tierra de la honey«Codirigió con Ljubomir Stefanov, que ganó tres premios en el Festival de Cine de Sundance 2019 y recibió dos nominaciones a los Premios de la Academia en 2020 por el Mejor Documental Feeling y Mejor Feater International. Su debut en solitario,» The Walk «, se estrenó en Doc NYC en 2023 antes de proyectar en festivales incluyendo CPH: Dox.

Fue durante la producción de esa película que Kotevska conoció al coguionista y director de fotografía de «mamuts», Jean Dakar, en la frontera entre Siria y Turquía. «The Walk» cuenta la historia de un joven refugiado sirio, Asil, que procesa su trauma a través de un títere gigante que simboliza a los millones de niños desplazados por la guerra. En el transcurso de 18 meses, Kotevska y Dakar, trabajando como DOP, siguieron a Asil mientras ella y su títere viajaron por Europa, atravesando varios miles de millas a pie desde Turquía hasta el Canal de la Mancha.

El dúo desarrolló una sólida relación de trabajo en el camino y descubrió que compartían «ideas muy similares sobre cómo nos gustaba contar historias y filmar películas», según Dakar. Su colaboración en «Mammoths» comenzó con el histórico libro del fotógrafo Jimmy Nelson «Antes de fallecer», que los introdujo a los gigantescos cazadores de colmillos de Siberia, una comunidad aferrada a sus tradiciones a pesar de la rápida invasión del mundo moderno.

El Dolgan continúa sobreviviendo en Siberia como pastores de renos.

Cortesía de Owk Juez / Jian Jeans

Su investigación finalmente los llevó a un reparador británico casado con una mujer Dolgan de la remota República Rusa de Sakha, en el umbral del Círculo Polar Ártico. En la primera visita de los cineastas el verano pasado, el dúo tardó cuatro días en viajar desde Macedonia a Sakha, volando a través de Estambul, Moscú y Yakutsk y llegar al aeropuerto más septentrional del mapa, lo que Dakar describió como «una pista de contenedores de tierra y envío». Allí viajaron por un avión de una sola propropiación al corazón de la tundra, luego por el bote de goma por el río Frígido Anabar hasta que llegaron al remoto pueblo de Dolgan de Yurunkhaya.

A partir de ahí continuaron en bicicleta cuádruple, más al norte, llegando finalmente al lugar donde los pastores vivían con sus renos en asentamientos temporales compensados palomaLas cabañas de registro tradicionales y portátiles del Dolgan que están cubiertas con pieles de renos y construidas sobre trineos para la movilidad. Durante un mes vivieron entre la tribu indígena en la tundra Yakut, comiendo carne de renos y durmiendo bajo un cielo de verano cuya luz interminable Kotevska en comparación con estar «en un planeta diferente».

Cuando regresan a fines de noviembre para continuar disparando, «el paisaje va a cambiar por completo», dijo Dakar. «Va a ser blanco, y va a ser muy, muy frío». Los cineastas han estado viajando a Dinamarca por lo que Dakar describió como «entrenamiento básico sobre cómo hacer cosas básicas en temperaturas de -40, -50 grados», tan extremo que simplemente romper un sudor puede ser potencialmente mortal. Tendrán que volver a aprender «cómo caminar, cómo respirar», junto con las preguntas más técnicas sobre cómo filmar y mantener su equipo de cámara seguro. «Solo necesitamos repensar todo», dijo Dakar, aunque la estrategia de supervivencia más importante será «apegarse a lo que el Dolgan nos diga que hagamos».

Los «mamuts» enfrentan el antiguo conocimiento indígena de la comunidad de Dolgan, cuya forma de vida ha girado tradicionalmente en torno al pastoreo y la pesca de renos, contra las fuerzas modernas del capitalismo y el lucrativo comercio de colmillos gigantescos, con todas las tentaciones que lo acompañan para una generación más joven.

A medida que las divisiones crecen dentro de la comunidad, la elección que debe hacer el joven pastor de renos Vladik se vuelve emblemático de la lucha más amplia para que el Dolgan se resistiera a esas fuerzas modernizantes, aunque Kotevska dijo que la película es finalmente «una historia de redención».

Los cineastas en la tundra de Yakut

Cortesía de Owk Juez / Jian Jeans

«Mammoths» está en consonancia con los temas que han preocupado a Kotevska a lo largo de su joven carrera, investigando las formas en que «el mundo moderno y el capitalismo están modificando nuestras vidas y mundos y cambiándolos, y destruyendo el conocimiento que realmente es necesario para nuestra supervivencia». Es la razón por la que continúa documentando a las comunidades indígenas que luchan para preservar sus viejas formas de vida.

«Encuentro que los documentales son un legado», dijo Kotevska. “Me encantan los documentales porque este es el legado, el tesoro de este mundo que no debe olvidarse. Este es el archivo del mundo. Esto es lo que son los documentales.

«Para mí contar las historias de las culturas que están a punto de morir es una pasión personal», continuó, «y un impulso personal para seguir haciendo documentales [is why I] Sigue haciendo este tipo de historias «.