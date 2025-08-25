La ex -Marina Satria Kumbara fue herida por Kamikaze Ucrania Drone, al TNI no le importaba

Yakarta, Viva – Jefe de Centro de Información (Kapuspen) TNI El mayor general Tni Kristomei Sianturi enfatizó que los ex miembros de la Marina de la Marina (AL) que se unieron al ejército Rusia, Satria Arta KumbaraNo es responsabilidad del TNI.

Leer también: Respuesta de TNI sobre las solicitudes para asistir al caso Arya Daru



«Está retirado, la deserción ha salido, correctamente, ya no es parte del TNI verlo», dijo Kristomei en responder a la noticia de Satria Kumbara fue gravemente herida, en Yakarta el lunes.

Kapuspen enfatizó que el TNI ya no tenía ningún interés con Satria.

Leer también: KPK todavía necesita verificar a Lisa Mariana en el caso de corrupción de BJB





Ex Marina de la Marina de la Marina, Satria Arta Kumbara se convirtió en un ejército ruso

«Ya no tenemos interés porque el estado ha sido despedido, ha vuelto a convertirse en una sociedad civil ordinaria. Entonces, el TNI no es responsable de eso», dijo.

Leer también: Immanuel Ebenezer Ngarep Amnistía Prabowo, ministro coordinador Yusril da respuesta



Según los informes, Satria Kumbara sufrió heridas debido a ataques al servir como un mercenario ruso en la guerra con Ucrania.

La noticia fue entregada por Ruslan Buton, quien también es un ex soldado TNI, a través de su cuenta de Media Social de Tiktok hace unos días.

En el video que les gustó miles de miles de usuarios, Satria Kumbara parecía herida en la cabeza debido al ataque de los drones de Kamikaze y Mortir Ucrania. También transmitió los comentarios de la República de Indonesia Dirgahayu.

Anteriormente, la Oficina de Información de la Marina declaró que Satria había sido despedida de la membresía de la Inspección del Cuerpo de Marines en función de la decisión de la ausencia (decisión con la ausencia del acusado) Tribunal Militar II-08 Yakarta el 6 de abril de 2023.

El Ministerio de Derecho dijo que Satria ya no era ciudadano de Indonesia (WNI). Hace algún tiempo, Satria era viral en las redes sociales después de pedirle a un ciudadano.

El jefe del primer servicio de información de la Marina de Indonesia, Tni Tunggul, dijo que Satria ya no era parte del TNI. Hizo hincapié en que la Marina no querría responder a la solicitud de Satria que quería volver a ser ciudadano indonesio.

«Se puede pedir más precisamente al Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, o también al Ministerio de Derecho de Indonesia relacionado con el estado de la ciudadanía en cuestión. Lo que está claro es que ya no hay una conexión con la Marina Indonesia», dijo Tunggul cuando se confirma en Yakarta, lunes (7/21).

Según Tunggul, la Marina continuará celebrando la decisión del Tribunal Militar de Yakarta II-08, que declaró que Satria Arta Kumbara fue probada legal y convincentemente culpable de cometer un acto penal de deserción que comenzó el 13 de junio de 2022 hasta ahora.

No solo eso, según el número de decisión del caso 56-K/PM.II-08/AL/IV/2023, Satria Arta Kumbara también fue sentenciada a prisión por un año y fue despedido del TNI.

«La escritura de veredicto obtuvo la fuerza legal permanente (AMKHT) se estableció el 17 de abril de 2023, lo que indica que la decisión era válida y no podía ser impugnada», enfatizó Tunggul.