Gibran llama a la propuesta de un transporte especial de fumadores sincronizados con el programa del presidente

Solo, vive – vicepresidente Gibran rakabuming raka mencionar la propuesta carro especial fumador Para los viajes de trenes de larga distancia, no es sincrónico con el programa de prioridad del presidente Prabowo Subianto, especialmente en el sector de la salud.

Según Gibran, el sector de la salud es uno de los programas de prioridad del presidente Prabowo. Como asistente presidencial, Gibran quiere garantizar programas prioritarios, la visión y la misión del presidente Prabowo van bien.

«Este programa en el sector de la salud es claramente los programas. Existe una verificación de salud gratuita, existe una erradicación del retraso en el retraso, en el Ministerio de Salud también existe la construcción de nuevos hospitales», dijo el vicepresidente Gibran después de revisar la revitalización de la estación en la estación sola de Balapan, Solo, Java Central, domingo 24 de agosto de 2025.

Gibran explicó que la propuesta para la adición de un automóvil de fumadores especial no estaba en armonía con el programa de prioridad del presidente, el control de salud gratuito, la erradicación de los casos de retraso en el retraso a los niños pequeños, a la revitalización y la construcción del hospital en las regiones.

Además, varios paraguas legales y regulatorios, ambas leyes, regulaciones gubernamentales a circulares han regulado que el transporte público es un área libre de fumar.

La regulación en cuestión es la ley número 17 de 2023 sobre la salud; Reglamento gubernamental (PP) número 28 de 2024 con respecto a las regulaciones de implementación de la ley número 17 de 2023 sobre la salud, así como la carta circular (SE) número 29 de 2014 sobre la prohibición de fumar en las instalaciones de transporte público.

Del mismo modo, con varias ciudades que han hecho políticas de restricción publicitaria o todas las formas de promoción de cigarrillos. «Una vez más, para usted, el honorable miembro de la Cámara de Representantes, me disculpo, este aporte es menos sincrónico con el programa del presidente», dijo Gibran.

Sin embargo, el vicepresidente Gibran enfatizó todas las aspiraciones para mejorar los servicios Kai será acomodado.

Anteriormente, los miembros del parlamento indonesio Nasim Khan propusieron que la API de Kereta Indonesia (KAI) de PT Kereta (KAI) proporciona automóviles especiales para los fumadores en trenes de larga distancia. Esta propuesta se realizó en una audiencia con el presidente presidente de Kai Bobby Rasyidin el miércoles 20 de agosto de 2025.

En respuesta a eso, PT Kereta API Indonesia (Persero) enfatizó que todos los servicios de trenes operados seguían sin humo, como parte de los esfuerzos de la compañía para mantener la comodidad y la seguridad de todos los clientes. (hormiga)