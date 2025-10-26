Jakarta Running Festival 2025 Prueba estricta para la selección de agua mineral según los estándares internacionales

VIVA – Evento de carrera estándar internacional Festival de carreras de Yakarta (JRF) 2025 volverá a celebrarse con extraordinaria fanfarria los días 25 y 26 de octubre de 2025. Este evento confirma una vez más su posición como destino importante corredor El sudeste asiático, incluso el mundo.

Este año, el número de participantes aumentó un 70 por ciento en comparación con el año anterior. Participaron en total 27.300 corredores, entre ellos más de 1.000 corredores extranjeros de 48 países.

Este récord fortalece aún más al JRF 2025 como el evento de carreras más grande de Indonesia y uno de los más prestigiosos de la región.

No se trata solo del número de participantes, el Jakarta Running Festival 2025 también se está volviendo más elegante después de obtener oficialmente dos certificaciones World Athletics Label para las categorías de medio maratón y maratón.

Este estatus equipara a la JRF con una serie de eventos de carreras mundiales como el Maratón de Tokio y el Maratón de Berlín.

En esta implementación a escala global, se confía nuevamente en Le Minerale para ser el Festival Oficial de Carreras de Agua Mineral de Yakarta 2025.

Un total de 20 estaciones de agua han sido preparadas a lo largo del recorrido para mantener la hidratación de miles de corredores bajo el calor del clima tropical de Yakarta.

«Hay tres criterios principales que hacen que Le Minerale vuelva a calificar como agua mineral oficial para el JRF 2025», explicó Dickie Widjaja, director principal de PT Grup Lari Anak Bangsa (KLAB), como organizador.

«En primer lugar, la calidad y el contenido de minerales naturales que son eficaces para reponer los fluidos corporales. En segundo lugar, los estándares de higiene que cumplen con los requisitos del World Athletics Label. Y en tercer lugar, la capacidad logística que es capaz de abastecer a 27.000 corredores de manera eficiente en puntos cruciales», continuó.

La selección de Le Minerale no estuvo exenta de proceso. Esta agua mineral se somete a una serie de pruebas de laboratorio independientes, incluido el examen del contenido de sodio, potasio y magnesio, que son importantes para mantener la función muscular y nerviosa de los corredores.

La cosa no termina ahí, también existe una verificación de documentos oficiales de BPOM, SNI e ISO 22000, que garantizan los estándares de seguridad alimentaria e higiene del producto. Le Minerale incluso se somete a pruebas de estabilidad en la pista de maratón para garantizar que se mantenga la frescura y la calidad en las manos del corredor.

Como resultado, se consideró que Le Minerale cumplía con todos los aspectos de la evaluación y fue nombrada agua mineral con estándares de calidad internacionales, digna de apoyar el desempeño de los corredores en eventos de escala mundial.