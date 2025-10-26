Sydney Sweeney sobre el rodaje de la tercera temporada de Euphoria

Sidney Sweeney se está preparando para terminar el rodaje”Euforia”Temporada 3.

“Termino ‘Euphoria’ en dos días”, me dijo en el estreno en el AFI Fest de su nuevo drama “Christy” el sábado por la noche en Los Ángeles.

Sweeney habló sobre regresar a la serie de HBO después de tres años. «Se trata principalmente del mismo equipo, así que me siento como si estuviera en casa con mi familia», dijo. «Crecí con ellos. Tenía 20 años cuando hice el piloto, así que poder ver a muchas personas iguales es muy reconfortante».

Si bien HBO anunció previamente que la tercera temporada sería la última, le pregunté a Sweeney sobre la posibilidad de una cuarta. «No puedo confirmar ninguna información», dijo.

La semana pasada, Jacob Elordi se burlaron de la temporada 3 mientras camina por la alfombra roja de la Gala del Museo de la Academia en Los Ángeles. “Fue increíble, hombre”, me dijo. «Fue increíblemente liberador. Pude tocar algo muy alejado de lo que había hecho antes».

Dijo que el creador de la serie Sam Levinson «construyó algo que es increíblemente inteligente y cinematográfico. Creo que a la gente realmente le va a gustar».

Elordi también insistió en que no sabe exactamente qué sucederá en la tercera temporada. «Todos filman historias diferentes», dijo. «No sé qué está haciendo nadie más. Tenía una historia realmente singular. No sabes cuáles son las otras líneas argumentales. Son como archivos del FBI. Así que es genial porque podré consumir el programa de la misma manera que todos los demás lo hacen como fan, algo que no he podido hacer antes. Estoy muy emocionado».

Sweeney dijo: «Siento que voy a poder verlo con todos los demás».

Sweeney pronto comenzará a prepararse para interpretar a la actriz. Kim Novak en “Escandaloso”. La película dirigida por Colman Domingo cuenta la historia del romance interracial de Novak con Sammy Davis Jr. (David Jonsson) en 1957.

“Voy a reunirme con ella”, dijo Sweeney. «Voy a trabajar con algunos entrenadores de movimiento y dialectos, veré y estudiaré todas sus películas. Estoy muy emocionada».