Jaishankar se reúne con el primer ministro de Qatar en Doha y analiza cuestiones energéticas, comerciales y regionales







Ministro de Asuntos Exteriores S Jaishankar El domingo se reunió aquí con el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, y discutió aspectos importantes de la relación bilateral, incluidos la energía, el comercio y la inversión.

El ministro también intercambió puntos de vista sobre cuestiones regionales y globales con Al Thani, quien también se desempeña como Ministro de Relaciones Exteriores. «Encantado de reunirme con el Primer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores de Qatar @MBA_AlThani_ en Doha», dijo Jaishankar en una publicación X.

“Revisamos aspectos clave de nuestra Asociación estratégica incluyendo energía, comercio, inversión y conexión entre personas. Apreciamos el intercambio de opiniones sobre Medio Oriente y Asia Occidental, así como los acontecimientos regionales y globales”, dijo.

Según la agencia estatal de noticias de Qatar, las dos partes también discutieron formas de fortalecer la cooperación bilateral. El comercio bilateral de la India con Qatar en 2023-24 fue de 14.080 millones de dólares, según el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente