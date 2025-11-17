10 candidatos más fuertes para ganar la Copa del Mundo 2026

VIVA – Copa del Mundo 2026 Está cada vez más cerca y la tensión de cara al mayor torneo del fútbol mundial empieza a sentirse. Un total de 48 países competirán en un nuevo formato en Estados Unidos, México y Canadá para competir por el trofeo de oro que siempre ha sido su sueño.

La mayoría de los países participantes han confirmado sus entradas, pero sólo unos pocos tienen realmente posibilidades reales de convertirse en campeones del mundo.

La siguiente es la clasificación de fuerza para la versión del Mundial 2026. deportes ilustradosque describe quién tiene más potencial para gobernar América del Norte el próximo año.

10. Italia

El cuatro veces campeón del mundo todavía está lleno de interrogantes. Dos ausencias consecutivas del Mundial no les hicieron quedarse sin talento, sobre todo después de ganar la Eurocopa en medio de esta inconsistencia.

Sin embargo, los altibajos en el rendimiento, además del cambio de entrenador de Luciano Spalletti a Gennaro Gattuso, hicieron que Italia fuera difícil de predecir. Ni siquiera se han asegurado un lugar en la Copa del Mundo después de terminar debajo de Noruega y tener que pasar por los playoffs. Si se aprueba, Italia seguirá estando entre los candidatos.

9.Uruguay

Uruguay ha sido dos veces campeón del mundo, pero la última vez que apareció en la final fue en 1950. Sin embargo, la escuadra de Marcelo Bielsa vuelve a enseñar los dientes. Vencieron a Argentina y Brasil en la clasificación y parecieron consistentes.

La Celeste podría convertirse en un caballo oscuro si es capaz de mantener el rendimiento y la estabilidad del juego.

8. Países Bajos

Países Bajos vuelve a llevar la etiqueta de “gobernante sin corona” tras ser tres veces finalista sin título. Su material de jugadores es muy fuerte, pero sus actuaciones con Ronald Koeman aún generan dudas, especialmente en lo que respecta a la defensa y la ausencia del mejor delantero del mundo. Aun así, la clasificación para las semifinales de la Eurocopa 2024 da un poco de confianza.

7. Alemania

Alemania ya no es la temida máquina de la victoria. Se detuvo dos veces seguidas en la fase de grupos de los Mundiales de 2018 y 2022 y luego perdió en los cuartos de final de la Eurocopa de 2024.

Julian Nagelsmann todavía lucha por encontrar un ritmo estable, a pesar de que está lleno de jugadores jóvenes con talento como Florian Wirtz. Su principal problema está en la zaga y en la posición de portero.

6. Brasil

Brasil siempre ha estado en la lista de favoritos, pero hace tiempo que perdió su toque mágico en el Mundial. No llega a la final desde 2002 y se ha detenido dos veces en cuartos de final.

La presencia de Carlo Ancelotti trae nuevas esperanzas. Con talentos ofensivos como Vinícius Jr, Rodrygo, João Pedro y Raphinha, la Selecao sigue dando miedo aunque su actuación en los últimos años no haya sido convincente.