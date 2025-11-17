¡Avance del Cuerpo de Tráfico! Invite a la Generación Z a construir una cultura de tráfico ordenado en la era digital

Jacarta – Director de Registro e Identificación (Dirregidente) Cuerpo de Tráfico policia nacional El general de brigada Wibowo enfatizó su compromiso de acoger a la Generación Z como embajadores Tráfico Digital, en línea con los principales deberes y funciones de la Dirección General en la prestación de servicios públicos en materia de Registro e Identificación de vehículos motorizados y conductores.

Según Wibowo, este paso no es sólo un esfuerzo de comunicación pública, sino parte de una estrategia para construir una cultura de administración ordenada y consciente entre las generaciones más jóvenes, quienes luego se convertirán en usuarios de la vía y poseedores de tarjetas SIM en la era digital.

«Nuestra tarea no es sólo emitir SIM, STNK o BPKB, sino también crear conciencia pública sobre la importancia de una administración ordenada y la disciplina del tráfico. Gen-Z es un socio estratégico para inculcar estos valores a través de un enfoque digital», dijo Wibowo.

Como elemento que implementa las funciones de Korlantas Polri en el campo de registro e identificación, Ditregident desempeña un papel importante en la realización de la Seguridad, el Orden y la Fluidez del Tráfico (Kamseltibcarlantas).

A través de sistemas de servicios digitales como SINAR (SIM en línea), SIGNAL (Pago de impuestos digital) y e-BPKB, Ditregident continúa innovando para hacer que los servicios públicos sean más fáciles, transparentes y responsables.

Sin embargo, Wibowo cree que el éxito de los sistemas digitales no depende sólo de la tecnología, sino también de la concienciación y la participación del público, especialmente de las generaciones más jóvenes.

«La tecnología es sólo una herramienta. Lo que determina el éxito son las personas. Por eso, queremos que la Generación Z se convierta en pionera en la administración ordenada de vehículos, en usuarios obedientes de la vía y en agentes de alfabetización digital en el sector del tráfico», explicó.

A través del programa Embajadores de Tráfico Digital, la Dirección del Cuerpo de Tránsito de la Policía Nacional invitará a alumnos, estudiantes y comunidades creativas jóvenes a desempeñar un papel activo en la educación pública sobre la seguridad en la conducción y el cumplimiento de la administración de vehículos.

Posteriormente, estos embajadores podrán contribuir a través de campañas creativas en las redes sociales, creación de contenido educativo y actividades de campo, como capacitación en seguridad y alfabetización sobre servicios para residentes.

«Queremos que una cultura del orden nazca de la conciencia, no de las sanciones. La Generación Z puede ser un puente entre la Policía Nacional y la sociedad para fomentar los valores de la disciplina y la responsabilidad compartida», añadió Wibowo.

Este paso también apoya el rumbo de la transformación digital de la Policía Nacional, donde la Dirección Regional es uno de los principales pilares en la modernización del sistema de servicio público. Wibowo enfatizó que las generaciones más jóvenes deben participar no solo como usuarios, sino también como embajadores del cambio digital con integridad.