‘Los aranceles sobre la India impulsaron a Moscú para hablar con EE. UU.’







El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que las tarifas impuestas a la India para comprar petróleo Rusia han influido en la decisión de Moscú de buscar una reunión con Washington, ya que el país estaba perdiendo su «segundo cliente más grande». Los comentarios se adelantan a la reunión de Trump con el presidente ruso Vladimir Putin en Anchorage, Alaska, el viernes.

En una entrevista con Fox News, Trump dijo: «Creo que todo tiene un impacto», y afirmó que cuando le dijo a India que «te vamos a acusar, porque estás tratando con Rusia y compras de petróleo», «esencialmente les quitó comprar petróleo de Rusia».

«Y luego ellos (Rusia) llamaron, y querían conocer. Vamos a ver qué significa la reunión. Pero ciertamente, cuando pierdes a tu segundo cliente más grande, y probablemente perderás a tu primer cliente más grande, creo que probablemente tiene un papel. India fue el segundo más grande y se acercará bastante a Porcelana. China es el mayor comprador de petróleo ruso ”, dijo el presidente de los Estados Unidos.

India no ha detenido las compras de petróleo de Rusia en respuesta a la amenaza arancelaria del presidente de los Estados Unidos. La semana pasada, Trump anunció una tarifa adicional del 25 por ciento sobre las importaciones estadounidenses de la India, lo que aumenta el deber general al 50 por ciento, como una penalización por las importaciones de petróleo ruso. Las tarifas entrarán en vigencia el 27 de agosto.

En cuanto a la cumbre de Alaska, que se suponía que debía estar con respecto al Conflicto ruso-ucraínaHay dos posibles acuerdos que Trump podría intentar hacer: un acuerdo con Putin en un alto el fuego para Ucrania y un acuerdo que restablece las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos. Trump está interesado en ambos, y no los ve como mutuamente excluyente.

En cuanto a la cumbre de Alaska, que se suponía que debía estar con respecto al Conflicto ruso-ucraínaHay dos posibles acuerdos que Trump podría intentar hacer: un acuerdo con Putin en un alto el fuego para Ucrania y un acuerdo que restablece las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos. Trump está interesado en ambos, y no los ve como mutuamente excluyente.





