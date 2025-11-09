Jack White transmite los saludos de Meg White cuando White Stripes ingresa al Rock Hall

Inauguración del Salón de la Fama del Rock & Roll las rayas blancas no resultó en el reencuentro del dúo disuelto hace mucho tiempo, como muchos esperaban, y Meg White permaneció fuera del centro de atención, como lo ha estado desde que anunciaron su separación hace casi 15 años. Pero si bien estuvo ausente de las actuaciones del Salón de la Fama en el Peacock Theatre de Los Ángeles, su presencia se sintió mucho en los comentarios de Iggy Pop, quien formalmente incorporó a la pareja, y especialmente de Jack Blancoquien aceptó en nombre de ambos e incluso leyó una fábula que escribió esta semana sobre su historia de origen.

Después de los discursos, también hubo saludos de dos parejas: Olivia Rodrigo y Feist, quien cantó “We Are Going to Be Friends” como un tierno dúo, y Twenty One Pilots, uno de los pocos otros dúos verdaderos en la historia reciente del rock, que recrea “Seven Nation Army” como un rockero solo de bajo y batería.

Hablando de la ausencia de su ex baterista, White dijo: «Hablé con Meg White el otro día y me dijo que lamentaba mucho no poder estar aquí esta noche, pero quería que les dijera que está muy agradecida. Y a todas las personas que la apoyaron durante todos estos años, realmente significa mucho para ella. También me ayudó a escribir todo esto… Le envié estas cosas. Ella lo revisó para ver muchas puntuaciones y correcciones. Es bastante buena en eso”.

Continuó compartiendo un pensamiento aleatorio de Meg: «Ella dijo: ‘¿Te acuerdas, Jack? Solíamos caminar y los animales, por alguna razón, nos miraban fijamente. Se detenían y nos miraban fijamente por alguna razón. Incluso en el Zoológico de Detroit, un elefante hizo exactamente lo mismo una vez’. Ella sólo quería que te dijera eso”, explicó, provocando la risa de la multitud.

White apoyó a otros dúos icónicos, que representan disciplinas no musicales, que precedieron a los White Stripes en el escenario artístico nacional.

“Había un dúo de compositores importantes en la época del nacimiento del rock ‘n’ roll llamado Leiber y Stoller, y escribieron muchas canciones que mucha gente probablemente nunca escuchó, pero también escribieron un par que realmente conectó con la gente, como ‘Jailhouse Rock’ y ‘Stand By Me’, y seguramente escuchaste esas canciones», dijo White. «Había una vez un dúo llamado Jerry Siegel y Joe Shuster, y eran un equipo de escritores de héroes de cómic que crearon todo tipo de héroes de los que nunca habías oído hablar (Slam Bradley y Dr. Occult, etc.), pero también crearon este personaje que realmente conectaba con la gente: Superman, estoy seguro de que habrás oído hablar. Y hubo una vez un dúo de comedia llamado Abbott y Costello que recuerdo haber escuchado de mi padre cuando era niño y que tenía miles de chistes guardados en tarjetas blancas en un archivo. gabinete, chistes y rutinas que nadie había escuchado antes y que nunca llegaron a realizar, pero también desarrollaron un chiste que por alguna razón realmente conectó con la gente, y la rutina se llamó ‘¿Quién está primero?’ Sé que has oído eso”.

Al establecer la conexión, White añadió: «Yo mismo he estado en muchas bandas de las que probablemente nunca hayas oído hablar, pero por alguna razón la gente se conectó especialmente con este proyecto de dúo de dos integrantes en el que yo estaba llamado White Stripes. No sabemos por qué estas cosas conectan con la gente, pero cuando lo hacen, es lo más hermoso que puedes tener».

White leyó una letanía de músicos a los que quería agradecer como influencias, incluidos nombres tan variados como Loretta Lynn, Fugazi, the Misfits, Jethro Tull, the Troggs, Emerson Lake & Palmer, Arthur Lee and Love, the Flat Duo Jets, Dick Dale, Ritchie Blackmore’s Rainbow, the Sonics, Pavement, Black Flag, Sleater-Kinney, the Breeders, the Cramps, Merle Haggard, the Hives, Ellos, los Malditos, los Yeah Yeah Yeahs, Minor Threat y Captain Beefheart.

Había otras gracias que dar. «A las fábricas, a las herramientas, a la electricidad y a los tubos de vacío, les damos las gracias. A las Coney Islands de Detroit, a los honky tonks de Nashville y a los pubs de las esquinas de Londres, les damos las gracias. A las personas sin hogar, a los impotentes y a los olvidados, siempre les damos las gracias».

Como consejo, ofreció: «A los artistas jóvenes, quiero decirles: ensucien sus manos y suelten las pantallas y salgan de su pequeña habitación y obsesionense. Obsesionense con algo… Todos queremos compartir lo que puedan crear».

Jack White en la ceremonia de incorporación al Salón de la Fama del Rock & Roll 2025 en el Peacock Theatre el 8 de noviembre de 2025 en Los Ángeles, California. Gilbert Flores/Variedad

Y luego, una parábola, que, según dijo, Meg White escucharía por primera vez junto con la audiencia.

«Iba a enviarle esto a Meg, pero no pude hacerlo, así que pensé en leérselo a todos esta noche», comenzó White. «Una vez, una niña trepó a un árbol y en ese árbol había un niño, su hermano, pensó, y el árbol se veía tan glorioso y hermoso, pero era solo un roble. Y estos dos amaban tanto el mundo que trajeron una carroza de desfile, una que construyeron en su garaje detrás del roble con sus propias manos. Y el niño miró esta menta gigante sobre las ruedas y se sintió orgulloso. Orgullo de que se produjera en Motor City, al igual que en las grandes fábricas, pero solo estaba en su garaje. Miró La niña, su hermana, pensó, y, al igual que los Little Rascals, dijeron: «Montemos un espectáculo». Y hicieron desfilar esta carroza por el corredor de Cass, de pie encima de la menta tirada por caballos blancos, o tal vez era una camioneta RedVanLines. Y muchas de las cuadras que recorrieron estaban vacías, pero algunas tenían gente. Y algunas de esas personas vitorearon, otras se rieron y algunas incluso arrojaron piedras.

«Y con sus manos desnudas», continuó White, «los dos comenzaron a aplaudir, cantar e inventar canciones. Y algunas personas seguían mirando, balanceándose y moviéndose. Y luego una persona incluso sonrió. Y el niño y la niña se miraron y también sonrieron y ambos sintieron el pecado del orgullo, pero continuaron sonriendo. Sonriendo desde una nueva libertad, sabiendo que habían compartido y habían hecho sentir algo a otra persona. Y sintieron que la persona que les sonreía era un extraño. Así que ni siquiera lo sabían. Pero No era sólo un extraño, era Dios”.

Manteniendo el tema de los hermanos hasta el final, concluyó: “Mi hermana te lo agradece y yo te lo agradezco”.

En su introducción, Iggy Pop, nativo de Detroit, dijo: «La primera vez que los vi fue en una fotografía… sonriendo como si tuvieran algún tipo de secreto divertido, como si hubieran robado algunas galletas de un tarro de galletas. Básicamente estaba mirando un reloj de 20».th Adán y Eva del siglo XIX que habían fundado una banda de rock ‘n’ roll… Niños lindos, probablemente llegarán lejos”, recordó haber pensado.

Pop saludó a «Meg White, que es una belleza eterna. Meg White, que dio su nombre al grupo, era una persona carismática y agradable por naturaleza. La conocí una vez y tenía la sonrisa más genuina y encantadora. Le dio un buen golpe a la batería como lo hizo Fred Below con Muddy Waters y Chuck Berry. Creo que fue el apoyo de Meg lo que ayudó a lanzar el cohete de escándalo que fue Jack White.

«Jack podía chillar como un búho. Podía vibrar como un campesino… Escucho ecos de los Who, los Small faces, los Beatles, el art-rock y el country-blues en su forma de tocar. Podía hacerlo todo. Y la escritura de la que es capaz era algo que no era típico de las grandes bandas de Detroit de los años 60 y 70: era más melódico, más enganchado. Después de todo, era un nuevo siglo, y la música de los White Stripes provenía de una base de amor en lugar de revolución”.

En el video tributo que el Rock Hall preparó para el dúo, Rodrigo ofreció la apreciación de la generación más joven hacia la pareja, y la mayor veneración posible por “Seven Nation Army” en particular: «¿Escuchas esas siete notas? No hay duda de lo que es. ‘Seven Nation Army’ es la canción más icónica de todos los tiempos; está tan arraigada en quiénes somos como humanos».