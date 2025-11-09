Lo que Bryan Mbeumo les dijo a sus compañeros del Manchester United que hicieran antes del último drama contra el Tottenham

Man United parecía encaminarse a la derrota ante los Spurs antes de que un cabezazo tardío de Matthijs de Ligt rescatara un punto.

Mbeumo reflexionó sobre el empate con los Spurs (Imagen: TNT Deporte)

Bryan Mbeumo instó a sus compañeros del Manchester United a «permanecer en el juego» en los últimos compases del empate contra el Tottenham el sábado.

El United se adelantó en el descanso gracias a un inteligente cabezazo de Mbeumo, pero por segunda vez en ocho días vio desvanecida su ventaja de un gol y se encontró 2-1 abajo al llegar a las etapas finales.

Al igual que la semana pasada en Forest, el United salió de un hoyo con un cabezazo tardío de Matthijs de Ligt y se aseguró de salir de la capital con un punto.

El gol de Mbeumo en la primera mitad significa que ya ha marcado cuatro goles en sus últimos cuatro partidos con el United, y el delantero reflexionó sobre el empate después del partido.

«Fue un gran drama, pero al final logramos remontar al final del partido y si no podemos ganar, no perdamos. Sabíamos que iba a ser difícil en la segunda mitad, ellos iban a presionar», dijo Mbeumo. Deportes TNT.

«Pero antes del primer gol que encajamos hicimos un muy buen partido. Muy sólido, pero todavía tenemos que trabajar en los goles que encajamos.

«Traté de hablar con los muchachos y decirles que permanecieran en el juego. Faltaban cinco minutos para el final, sabemos que cualquier cosa puede pasar y creo que ahora todos tenemos una mentalidad muy fuerte para regresar y eso es lo que hicimos. Genera confianza cuando no perdemos».

Mbeumo continuó: “Siempre es más fácil dentro, fuera y en el campo de entrenamiento, así que todo el mundo lo disfruta mucho y vamos a intentar que esto dure el mayor tiempo posible.

«Está claro que United es un gran lugar para jugar y desarrollarse. Tengo grandes compañeros que me ayudan. Creo que todos trabajan muy duro y eso hace que el trabajo sea más fácil para todos».

Gracias al empate contra los Spurs, el United lleva cinco partidos invicto en la Premier League. Después del parón internacional de noviembre, habrá un partido en casa contra el Everton, seguido de una visita al Crystal Palace y un partido en casa contra el West Ham.

—

Aquí en The Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.