Pete Davidson regresa a ‘SNL’ y critica a Lorne Michaels por no retirarse nunca

Pete Davidson hizo un regreso sorpresa a “Sábado noche en vivo” para un extenso segmento de Weekend Update que abordó la victoria electoral de Zohran Mamdani en Nueva York, su controvertida decisión de actuar en el Festival de Comedia de Riad y algunos chistes sobre su antiguo jefe, Lorne Michaels.

«Si Lorne Michaels nos ha enseñado algo, es que nunca, jamás te rindes. Incluso si todos dicen que ha llegado el momento y Tina Fey está lista para tomar el control», dijo Davidson, provocando algunos aplausos dispersos pero apasionados de la multitud y una risa algo inquieta fuera de pantalla del copresentador de Weekend Update, Michael Che.

Davidson mencionó tal perseverancia porque Colin Jost lo presentó para hablar sobre un ferry que la pareja había comprado junto con los planes para transformarlo en un lugar de entretenimiento de lujo, y un artículo reciente del New York Times al respecto que consideraba que el barco un “fiasco de pérdida de dinero”.

«En caso de que se pregunten por qué tuve que hacer un espectáculo en Arabia Saudita, estamos perdiendo millones en este ferry. Supongo que eso es lo que dice el artículo. No puedo gastar cinco dólares en un muro de pago cuando tengo un niño en camino», dijo Davidson. «Estoy emocionado de ser padre y darle toda la energía y entusiasmo que nunca tuve para este programa».

El ex miembro del elenco de “SNL” también aprovechó la victoria de Zohran Mamdani el martes, convirtiéndose en alcalde electo de la ciudad de Nueva York. Davidson se burló de Staten Island, el único de los cinco condados que obtuvo una mayoría de votos a favor del oponente de Mamdani, Andrew Cuomo.

«Tengo un mensaje para todos los que no votaron por nuestro nuevo alcalde. ¡Oigan, isleños de Staten! ¿Prometieron mudarse de Nueva York si Mamdani ganaba, pero tienen demasiadas órdenes judiciales en Nueva Jersey y no hay suficientes armas para Florida?» exclamó Davidson, presentando una nueva imagen retocada con Photoshop de su ferry. «¡Bienvenido a New Staten Island!… Ya no podemos llamarlo Titanic, ya que a la gente de este barco realmente le encantará toparse con ICE».

Davidson fue miembro del elenco de “SNL” durante ocho temporadas, desde 2014 hasta 2022.