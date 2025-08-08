Jack of Tourist Visits, Wamenpar apoya el Programa de Iniciativa AseAnta

Yakarta, Viva – El viceministro de turismo, dijo Ni Luh Puspa, se necesita una colaboración de todas las partes interesadas de turismo en el país para iniciar varias innovaciones, para inspirar e invitar a los turistas a explorar la diversidad, la dinámica y las fuerzas turísticas en Indonesia y el sudeste asiático.

Leer también: Cancelar a IPDN, Prabowo se reunirá con el primer ministro Anwar Ibrahim esta tarde



Por lo tanto, al realizar estos objetivos a través del marco de la conmemoración del día ASEAN 2025, Ni Luh Puspa admitió que apoya firmemente la Asociación de Turismo de la ASEAN (Afuera) que ha lanzado dos Programa de iniciativa El principal regional.

Primero es el 39º Premio de Turismo Aseanta con el tema «Promoción de la unidad, la creatividad y la excelencia en el turismo del sudeste asiático», y la segunda es una nueva plataforma digital llamada Micresitode ‘Discover ASEAN’.

Leer también: ¡8 países listos para combatir en la Copa MSIG Serenity 2025, el objetivo de semifinal del equipo nacional de PUverri indonesio!



«Ministerio de Turismo Dando la bienvenida al lanzamiento del programa AseAnta, que coincidió con la conmemoración del Día de la ASEAN «, dijo Ni Luh Puspa en su declaración, el viernes 8 de agosto de 2025.



Atracciones turísticas en Yogyakarta Little Tokyo Jogja

Leer también: Aquí está el camino a ‘Harvest Money’ de 5G y AI, Singapur lo ha sentido



«Porque como uno de los destinos principales de la región, Indonesia apoya plenamente este paso conjunto para fortalecer la identidad de la ASEAN y abrir oportunidades de colaboración más amplias», dijo.

Del mismo modo, el presidente de Aseanta, agregó Eddy Krismaidi Soemawilaga, este esfuerzo confirmó el compromiso conjunto de la ASEAN para fomentar la recuperación del turismo, la innovación digital y la colaboración cruzada del país, que estaba en línea con la agenda del desarrollo de la región del sudeste asiático en el período posterior a la pandémica.

Admitió que estos pasos también reflejaron la determinación conjunta de elevarse, desarrollarse y estar a la vanguardia del sector turístico. Además, el Premio a la Turismo AseanTa también ha establecido nuevos estándares para la industria turística indonesia.

Mientras que Discover ASEAN presenta la singularidad y la diversidad del sudeste asiático interactivamente a través de la experiencia digital.



Atracciones turísticas en Yogyakarta South Shore

«Agradecemos a AirAsia Move por su importante papel en la realización de esta visión e invitar a todos los actores de turismo de varios sectores a participar en este impulso», dijo.

Para obtener información, el 39º Premio de Turismo Aseanda es el primer premio regional diseñado para apreciar los logros, innovaciones y impactos positivos en la industria turística del sudeste asiático (https://aseanda.org/awards).