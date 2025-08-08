Finalización comercial de 3 equipos de Warriors Jonathan Kuminga Saga

El estancamiento continuo entre Jonathan Kuminga y el Guerreros de Golden State Amenaza con amortiguar la campaña 2025-26 de la franquicia del Área de la Bahía. Si el impasse perdura en el campo de entrenamiento, y Kuminga acepta su oferta de calificación de un año y $ 7.9 millones, los Warriors ya no podrían encontrarle un nuevo hogar y arriesgarse a perderlo por nada como agente libre en 2026.

Para evitar todo el drama, Mark Morales-Smith de Sports Illustrated propuso un intercambio de tres equipos que vería a Golden State adquirir la estrella en ascenso Cam Thomas, Otro agente libre restringido envuelto en una disputa por contrato con los Brooklyn Nets.

Los guerreros recibirían: Cam Thomas (firma y comercio)

Las redes recibirían: Jonathan Kuminga, Nikola Vucevic, selección de primera ronda (a través de toros)

Los toros recibirían: Nic Claxton, selección de primera ronda (a través de Bulls), selección de segunda ronda

Thomas puede disparar, a diferencia de cum

En el papel, es un argumento razonable que los Warriors cambiarían un problema por otro, ya que Thomas, al igual que Kuminga, tiene poco valor comercial a pesar de su ventaja. Sin embargo, a diferencia de Kuminga, Thomas es un tirador de Deep, quien Hizo 2.7 tres por juego La temporada pasada, un año después de drenar 2.2 tres por juego para los Nets.

Como tal, Kuminga podría demostrar ser un mejor ajuste de baloncesto en Golden State, donde la ofensiva atraviesa Stephen Curry y Jimmy Butler.

«Los Warriors necesitan alejarse de Kuminga, y Thomas es un reemplazo joven excepcional. Viene de una segunda temporada de la NBA en la que promedió 24 puntos por juego. Es poco probable que recuperen un mejor jugador que Thomas por mover Kuminga», discutió Morales-Smith.

«Thomas probablemente vería disminuir sus números como la tercera opción en la ofensiva en Golden State. Curry y Butler van a dominar la ofensiva. Sin embargo, podría convertirlo en una mejor opción a largo plazo para los propietarios de la dinastía que sale de Brooklyn y al sistema de Steve Kerr».

Thomas podría ser chispeado desde el banco

Thomas ha desarrollado la notoria reputación de un anotador de calorías vacías durante su período de cuatro años con las redes, y por una buena razón. En sus dos temporadas anteriores, Thomas promediado al norte de 22 puntos por juegoPero sus arrebatos de puntuación no ayudaron a los Nets a ganar relevancia o victorias en la Conferencia Este.

Sin embargo, en Golden State, ya no se le exigió que llevara la carga de puntuación para un equipo de lotería, y en su lugar jugaría detrás de estrellas veteranas como Stephen Curry, Draymond Green y Jimmy Butler III. Como tal, Thomas podría ser un chispa desde el banco, en la misma línea que Jordan Poole durante la victoria por el título de 2022 de Golden State.

En cuanto a los Nets, pueden montar el contrato expirador de Vucevic mientras agregan Kuminga a su floreciente núcleo joven.

«Kuminga es un joven talentoso delantero que los Nets pueden construir», escribió Morales-Smith. «La esperanza sería que si se alejaría de Steph Curry y Butler, puede sobresalir como una opción ofensiva superior y convertirse en una estrella. Se lo ve como un talento alto que podría convertirse en una superestrella».

Sobre todo, Kuminga finalmente tendrá la oportunidad de difundir sus alas en Brooklyn, después de ser relegado al papel de una cuarta, a veces la quinta opción en Golden State.