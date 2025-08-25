Israel intensifica las huelgas de Gaza, expande las operaciones de tierra en el norte







Aire israelí y las fuerzas terrestres llevaron a cabo fuertes ataques en las afueras orientales y del norte de la ciudad de Gaza durante la noche del sábado y hasta el domingo, demoliendo edificios y casas a medida que se enviaron refuerzos de tropas al norte, informaron los tiempos de Israel. Según los residentes, se informaron explosiones durante toda la noche en Zeitoun y Shejaia. Los tanques también atacaron casas y carreteras en el vecindario de Sabra, mientras que varias estructuras fueron destruidas en la ciudad de Jabalia, al norte de la ciudad de Gaza.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron que la 401a Brigada Blindada había regresado recientemente a Jabalia, donde se unieron a la Brigada de Infantería Givati. Ambas brigadas, que operan bajo la 162ª División, han tenido la tarea de desmantelar las redes de Hamas al «eliminar a los terroristas y fortalecer el control operativo sobre el área».

Según el militarEstas operaciones permitirán la expansión del combate en zonas nuevas y evitarán que Hamas recupere el terreno. Las FDI han declarado que sus fuerzas se están preparando para una ofensiva importante destinada a aprovechar el control total de la ciudad de Gaza, informó Times of Israel.

Se espera que decenas de miles de reservistas denuncien para el servicio el 2 de septiembre, con la operación a gran escala que se espera que siga en las próximas semanas. El domingo, los testigos locales informaron que las fuerzas israelíes mataron a cuatro buscadores de ayuda que viajaban a través de una zona militar al sur de la ciudad de Gaza, un área utilizada regularmente por palestinos que intentaban alcanzar un punto de distribución de alimentos.

Según Gaza’s Hamas-Run ministerio de saludMás de 2.000 palestinos han sido asesinados y más de 13,500 heridos mientras buscan ayuda en puntos de distribución o a lo largo de los convoyes de ayuda. El ministerio agregó que las muertes relacionadas con la desnutrición aumentaron entre ocho y 289 el domingo. En respuesta a sus acciones, Israel ha dicho que busca minimizar las muertes civiles y tensiones de que Hamas usa a los civiles de Gaza como escudos humanos, luchando desde áreas civiles, incluidos hogares, hospitales, escuelas y mezquitas.

