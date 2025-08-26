Acabo de divorciarse Azizah, Pratama Arhan fue tentado por cientos de mujeres

VIVA – Decisión Pratama Arhan demandó por divorcio su esposa, Azizah salshaAparentemente una cola larga.

El centro de atención no solo no solo es utilizado por los ciudadanos, especialmente las mujeres, para burlarse del defensor Equipo nacional Indonesia a través del mensaje directo (DM) Instagram.

Se sabe que la demanda de divorcio de Arhan fue decidida oficialmente por Verstek por el Tribunal Religioso de Tigaraksa, Tangerang, Banten. La demanda se ha registrado desde el 1 de agosto de 2025, con la audiencia inaugural celebrada el 11 de agosto de 2025.

Después del veredicto, muchos ciudadanos que realmente apoyan la decisión de Arhan. No unos pocos están decididos a enviar mensajes coquetos. Algunos incluso mostraron sus capturas de pantalla de DM a Arhan en las redes sociales.

«Mi querido espíritu», escribió la cuenta Tiktok ghek_lan A Arhan.

«Assalamualaikum Purectivas sacerdotes. Espíritu Estimado», escribió la cuenta Diaa_.

Estas tentaciones también hacen que los tiempos sean más llenos. El bromista incluso es como convertirse en una nueva tendencia.

La mayoría de los ciudadanos que tentaron a Arhan usando Lina Mukherjee, que había invitado a las mujeres a ser más agresivas en los asuntos del romance.

«Debe ser un hombre que viene, debe ser esto? No puede ser así. Los tiempos son diferentes, muchas personas hermosas, por lo que debemos poder competir y arrastrar», dijo el mensaje de Lina Mukherjee que estaba ocupado.

No solo DM, la columna de comentarios de Instagram de Arhan también se llenó de reacciones de los internautas. La mayoría de ellos felicitaron, así como una hilarante sátira.

«Felicitaciones Arhan, Wes es gratuita», escribió la cuenta @Sellarta_.

«Gracias a Dios, finalmente Arhan eligió salvar la cordura de su alma», dijo la cuenta @mila.arfdn.

La decisión de Arhan de divorciarse de Azizah Salsha ahora no solo es una conversación seria, sino también su propio entretenimiento para los internautas que son creativos para burlarse de su ídolo.