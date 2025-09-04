Investigue la traición hasta que detenga la criminalización de los civiles

Yakarta, Viva – Alumno Universidad Trisakti De la presidencia de estudiantes de la Universidad Trisakti, la familia extendida de la Universidad de Trisakti a través del Instituto de Transporte y Logística de Trisakti juntos RPDSufmi Dacso Ahmad, Saan Mustopa y Cucun Ahmad Syamsurijal sobre algunas de las manifestaciones que ocurrieron hace algún tiempo.

Leer también: Baleg dijo que el DPR puede hacerse cargo del proyecto de ley de agarre de activos propuesto



De la declaración del presidente Prabowo Subianto, Trisakti solicitó y alentó en voz alta un proceso de investigación para el supuesto proceso Makar que fue entregado directamente por el presidente Prabowo Subianto en el Palacio del Estado, procesó las demandas de 17+1 demandas de la gente y deténgalo criminalización alumno.

Hay dos partes de las demandas presentadas. Primero es ’17 +8 de las demandas de las personas ‘y ’17 las demandas de las personas en 1 semana’-‘8 demandas de las personas en 1 año.

Leer también: Dasco Llame al proyecto de ley de la división de activos se discutirá después del proyecto de ley del Código de Procedimiento Penal



«Trisakti quiere demostrar la estricta actitud política del palacio estatal a través del presidente Prabowo Subianto para formar un equipo de investigación de presuntos demonios de traición y anarquistas que llevan a los estudiantes de acción anarquista a descartar los valores de los estudiantes», dijo Ezar en una audiencia, citada el jueves 4 de septiembre de 2025.

Junto con eso, el estudiante presidencial de Trisakti en la audiencia estudiantil frente al liderazgo del parlamento indonesio criticó la violencia en los procedimientos de procedimientos para la masa de acción documentada por los medios de comunicación.

Leer también: El liderazgo del DPR será una reunión para discutir las demandas de las personas 17+8 hoy



En este punto, Trisakti quiere que el gobierno de Prabowo Subianto y el liderazgo del Parlamento indonesio respondan claramente en mente que los estudiantes se mueven perpendicular a los valores de los estudiantes y liberan a los prisioneros de acción masivos que no se ha demostrado haber cometido actos criminales.

«En mi opinión y Ketrisaktiaan, la gente debe ser independiente al abordar la situacional política actual. Las manifestaciones son una de ellas, tenemos la misma experiencia y destino que los manifestantes que están atrapados. Si no está probado, proceduralmente, debe ser liberado y devuelto a sus madres y padres», dijo Ezar Nolan para contar la empatación de la estudiante de la Universidad Trisakti.

El líder de la familia estudiantil Trisakti a través del Trisakti Transportation and Logistics Institute (ITL) Fakhri Rizqulloh, expresó su esperanza y su aportación sobre la dinámica de la demostración que ocurrió últimamente.

«En mi opinión, las aspiraciones de las personas que se expresan a través de manifestaciones son una forma tangible de democracia que debe ser mantenida y respetada. Mi esperanza, el gobierno puede escuchar de inmediato y abordar las demandas de las personas sabiamente y llenas de responsabilidad, no con un enfoque represivo», dijo.

Fakhri también destacó cómo las acciones que deberían haber tenido lugar pacíficamente sin dañar el orden público. Por lo tanto, los puntos de emisión planteados por los estudiantes no están cubiertos por el tema del caos y la naturalidad que dañarán al público en general como la persona defendida por los estudiantes. También se espera que el gobierno pueda escuchar las voces de la sociedad y los pasos exactos de políticas públicas.

«Entrada mía, la manifestación debe continuar haciendo pacíficamente, ordenada y organizada, de modo que la esencia de la lucha no cambie y el propósito de las aspiraciones de la gente puede transmitirse claramente. Esperamos que las voces de las personas pronto reciban atención seria y pasos concretos del gobierno para la justicia y la prosperidad mutua», dijo Fakhri.

La Sociedad de Estudiantes de la Universidad de Trisakti (MMUT) también solicitó al liderazgo del Parlamento Indonesio y al Gobierno de la República de Indonesia que pudieran tener el compromiso de la madurez democrática a los estudiantes para liberar el estado de los sospechosos de 16 estudiantes de USAKTI que parecían estar colgados sin claridad, pero aún cooperaron los procedimientos de la ley de la policía de Metro Jaya.

«Represento a los amigos de los amigos de USAKTI que todavía tienen el estado del sospechoso que espera nuestro estatus incondicional. Porque nosotros y otros amigos somos muy cooperativos para llevar a cabo procedimientos legales y madre, nuestro padre espera que nuestro estado sea liberado para que podamos respirar libremente», dijo Ezar Nolan.