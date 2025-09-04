Dudung sobre el tema de los escenarios de emergencia marcial: no he escuchado

Yakarta, Viva – Asesor Especial del Presidente Defensa, Dudung Abdurachman afirmado no haber oído hablar de un problema de escenario para la determinación del estado emergencia marcial.

El tema de los escenarios de emergencia marcial surgió después de la ocurrencia demostración lo que llevó a disturbios a saqueos en varias regiones de Indonesia, incluida Yakarta.

«Mis artes marciales aún no han escuchado», dijo Dudung a los periodistas en el Complejo Presidencial del Palacio, Central Yakarta, jueves 4 de septiembre de 2025.

Dudung explicó que tomó una etapa larga antes de establecer un estado de emergencia marcial. A partir del orden civil, la emergencia civil, luego la emergencia marcial.

«E incluso si se declara, debe estar de acuerdo con la decisión del DPR», dijo.

«Entonces las artes marciales no necesariamente estaban justas. Debe haber etapas, el vistazo de civiles, emergencias civiles, luego emergencia marcial», continuó Dudung.

Reportado anteriormente, Comandante Adjunto del TNIGeneral Tandyo Budi Revita enfatizó que su partido fue sólido y negó la existencia de un escenario hacia la determinación del estado de las artes marciales a través de varios disturbios y saqueos que luego ocurrieron en varias regiones de Indonesia, especialmente en Yakarta.

«El TNI se encuentra actualmente en una solidez muy fuerte entre el Ministerio de Defensa, la sede de TNI y la sede de la Fuerza. Por supuesto, estamos en ese. Si existe tal suposición, por supuesto, está muy mal de lo que hacemos», dijo Tandyo en el edificio del Parlamento, Centro de Jakarta, lunes 1 de septiembre, 2025.

Tandyo reiteró que los soldados de TNI obedecieron la constitución. Por lo tanto, el TNI estará listo para ayudar a asegurar demostraciones si hay una solicitud de otras instituciones y no por su propia iniciativa. La tarea de seguridad del TNI, dijo, también estaba de acuerdo con las reglas aplicables.

«Nosotros, todos nuestros tnis obedecemos la constitución. Brindamos asistencia a otras instituciones, por supuesto, sobre la base de regulaciones y solicitudes a sí mismas», dijo Tandyo.

Por otro lado, Tandyo explicó que el presidente Prabowo Subianto había llamado a dar dirección directa al comandante de TNI y al jefe de la policía nacional con respecto a la seguridad de la manifestación.

«Dije esto que el 30, el presidente llamó al jefe de la policía nacional con el comandante de TNI y el comandante de TNI y el jefe de la policía nacional transmitieron la declaración. Y estábamos sólidos en uno allí. Cómo manejar esto juntos», dijo.

«Así que no hay que queremos asumir. Eso no está allí. Porque se dijo que lo que se presentó fue el jefe de la policía nacional. Solo después de eso había una condición como esta, nos convertimos en uno con el jefe de la policía nacional. No había ganas de que tomáramos», agregó.