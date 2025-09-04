Inundaciones de Jammu Cachemira: las fuertes lluvias continúan atestiguando a Bhaderwah







Han pasado semanas desde que la devastadora lluvia ha estado haciendo la condición en Jammu y Cachemira devastadora. Los intensos hechizos de lluvia continúan azotando la región de Bhaderwah del distrito de Doda de Jammu y Cachemira Por tercer día consecutivo el jueves también.

Mientras continúa la condición alarmante en el estado, el Centro Meteorológico Regional ha emitido una alerta roja de «Fuerte Lluvia» para el distrito de Doda para el día. La Agencia Meteorológica también ha emitido una advertencia en los distritos de Rajouri, Reasi, Jammu, Udhampur, Ramban y Kishtwar.

Según lo informado por la agencia de noticias ANI, la agencia meteorológica también ha emitido una alerta de naranja sobre las fuertes lluvias para los distritos de Samba, Kathua, Budgam, Shopian, Kulgam, Bandipora, Baramulla, Pulwama y Ganderbal. Al mismo tiempo, se han emitido alertas amarillas para los distritos de Anantnag, Srinagar y Kupwara para el día.

Debido a la lluvia continua en Srinagar, el nivel del agua en el río Jhelum ha aumentado continuamente después de fuertes lluvias. También se han presenciado hechizos intensos de lluvia en varias partes de Jammu y Cachemira, con la hinchazón de los ríos y las condiciones de inundación repentina reportadas en múltiples distritos.

La agencia de noticias ANI también informó que los aguaceros incesantes también han llevado a condiciones de inundación, lo que obligó a las autoridades a permanecer en alerta máxima.

En medio de la lluvia incesante, el río Tawi también está en plena salción, mientras que en Srinagar, el nivel del agua del río Jhelum aumentó significativamente. Mientras que el río Chenab también se ha convertido en una corriente peligrosa, ya que continúa teniendo duchas continuas en las regiones superiores.

La agencia de noticias ANI también informó que muchas casas están inundadas de agua, ya que el agua del río Chenab ha entrado en sus hogares debido al aumento de los niveles de agua en el Chenab causado por fuertes lluvias.

El Departamento de Meteorología de la India, al mismo tiempo que destacaba la situación de inundación en Jammu y Cachemira, dijo que «las lluvias pesadas a muy fuertes con lluvias extremadamente fuertes (> = 21 cm) se registró en lugares aislados sobre Jammu-Kashmir» hasta las 8.30 el 3 de septiembre, según informó la agencia de noticias ANI.

El IMD también ha predicho que «es probable que continúen las fuertes lluvias aisladas en Uttarakhand durante el 3 al 9 de septiembre; Haryana y Chandigarh los días 4 y 9 de septiembre; West Uttar Pradesh el 3 de septiembre; y West Rajasthan los días 5 y 8 de septiembre; y East Rajasthan el 6 de septiembre, con una lluvia aislada muy fuerte muy probablemente sobre Jammu-Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab, Haryana y Chandigarh el 3 de septiembre; East Rajasthan durante el 3 al 5 de septiembre; y West Rajasthan del 6 al 7 de septiembre «, según lo citado por la agencia de noticias ANI.

ADC Bhaderwah Sunil Kumar Bhutyal, al considerar la situación alarmante, también dijo que «las escuelas han sido cerradas en las áreas afectadas, mientras que se ha instado a las personas a permanecer en el interior y evitar viajar cerca de los cuerpos de agua», según lo citado por la agencia de noticias ANI.

(Con entradas de ANI)





Fuente