International Institution rompe su contrato de trabajo, Laras Faizati, que ha estado ardiendo en la sede de la Policía Nacional, presentó una suspensión de detención

Yakarta, Viva – Oficiales contrato Una institución internacional basada en el área Sede de la policía, Ajustar faizati Proporcionar solicitud de aplazamiento detención.

La solicitud se presentará a los investigadores de la Dirección de la Ley Penal (DittipidSiber) de la Agencia de Investigación Penal de la Policía Nacional, hoy, jueves 4 de septiembre de 2025.

«El plan es enviar la suspensión de la detención Al investigador «, dijo Abdul Gafur Sangadji como abogado de Laras.

La figura de LachS Faizati, un empleado contratado que era sospechoso de la policía de Hasut Bakar.

Según él, Laras merece la suspensión de la detención debido a su condición de columna vertebral de la familia.

«Mi cliente no está casado, vive con su madre y su hermana y se convierte en la columna vertebral de la familia», dijo.

Además, Abdul reveló que el estado legal de Laras tuvo un impacto directo en su trabajo. Laras fue anteriormente empleado de contrato en la Secretaría de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA) como oficial de comunicación desde septiembre de 2024. Sin embargo, su contrato de trabajo se ha decidido después de la determinación del sospechoso.

«Después de ser detenido, el Secretario General de AIPA que vino de Brunei Darussalam envió una carta de terminación del contrato a nuestros clientes», dijo.

Anteriormente informó, una mujer llamada Laras Faizati fue nombrada sospechosa después de quemar la sede de la Policía Nacional durante la manifestación a fines de agosto de 2025.

Esto fue revelado por el Director de la Ley Criminal de la Agencia de Investigación Criminal de la Policía Nacional, el general de brigada Himawan Bayu Aji. Los perpetradores han sido detenidos desde ayer.

«El sospechoso fue detenido en el Centro de Detención Bareskrim», dijo, el miércoles 3 de septiembre de 2025.

La persona en cuestión hizo un contenido de incitación cuando la manifestación en la sede de la Policía Nacional. Invitó a quemar la sede del Cuerpo de Bhayangkara.