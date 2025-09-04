Man United tiene un número de camisa de ensueño para la transferencia de enero después de la decisión de Ruben Amorim

Manchester United Transfer News, porque la ventana de transferencia de enero United podría ver el retorno al mercado de transferencias

La camisa número nueve en el Manchester United está disponible actualmente (Imagen: 2025 Manchester United FC)

Manchester United se gastó en la ventana de transferencia de verano con más de £ 215 millones gastados en cuatro jugadores. Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko y Senne Lammens fueron traídos después de la peor temporada del club en 51 años.

El lado de Ruben Amorim estuvo activo en el mercado de transferencias hasta el último minuto, con Lammens el día de la fecha límite. Hasta el cierre de la ventana, la posibilidad seguía siendo de que un mediocampista ingresó a una oportunidad realista.

A pesar de la compañía completa, United se tomó su tiempo para participar en la temporada 2025/26. Después de perder el Arsenal el día inaugural, los Rojos fueron a Fulham y vencieron a Burnley de cerca.

Mbeumo es el único de los tres nuevos atacantes que pisan la hoja de puntaje para United con Cunha que sufre una lesión la semana pasada y Sesko todavía comenzará en la Premier League. Pero con Rasmus Hojlund, quien regresa a Italia prestado en Napoli, hay espacio para que un nuevo centro-avance compita con Sesko.

Y si United decidiría volver al mercado para un nuevo delantero en enero, tienen el número de equipo perfecto. Después de la salida de Hojlund, el famoso NR .9 es gratuito y espera a un nuevo propietario.

Grandes nombres como Andy Cole, Dimitar Berbatov, Zlatan Ibrahimovic y Romelu Lukaku han usado la camisa No.9 en el pasado. Por supuesto, existe la posibilidad de que United espere hasta el verano para llenar el lugar.

No.14 – anteriormente usado por Christian Eriksen, Jesse Lingard y Chicharito, actualmente está disponible además de no. 17 Después del movimiento de Alejandro Garnaacho a Chelsea. No.20 se vació después de que Diogo Dalot ha cambiado al No. 2 y no. 21 también está abierto.

No.27, No.28, No.29, No.34, No.36 y No.39 son todas las canciones que anteriormente son usadas por jugadores del primer equipo que aún tienen que ser recogidos.

En el verano, Casemiro, Tom Heaton y Tyrell Malacia pudieron abandonar el club cuando aprobaron sus contratos actuales. Eso lanzaría No.18, No.22 y No.12.

