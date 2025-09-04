¿Cómo se remonta el carrito de bebidas de golf hasta el paquete de rata?

El golf puede ser famoso por clubes, bolas y camisetas, pero posiblemente uno de sus la mayoría de las comodidades más queridas es el carrito de bebidas. Según una «Nugget divertida» de un artículo en Golf.com, esta estación de refrescos móviles puede tener su origen a nada menos que Dos miembros de la manada de ratas.

En el Desert Inn Golf Club en Las Vegas (ahora el sitio de Wynn Golf Club), Según los informes, los animadores legendarios Dean Martin y Frank Sinatra se negaron a jugar los 18 hoyos completos A menos que los cócteles estuvieran al alcance. Para acomodarlos, el personal del complejo modificó un carrito de golf, que lo colocó con una variedad de bebidas y lo rodó a lo largo del campo. Voila: Nació el carrito de bebidas.

«Dean Martin y Frank Sinatra solían tee aquí [Wynn Golf Club]Pero nunca jugarían un 18 a menos que se proporcionaran cócteles. Entonces, ¿qué pasó? Desert Inn, como se llamaba en ese momento, dijo que tenemos un Solución para esto. Vamos a Crea un carrito de golfPero estén llenos de todos los posibles cócteles que Dean Martin y Frank Sinatra podrían querer.

«Entonces sí, estás escuchando esto bien: puedes agradecer a Dean Martin y Frank Sinatra por inventar el carrito de bebidas. Y qué mejor lugar para ser inventado que aquí en Las Vegas».

El espectáculo cumple con la necesidad

Esta historia no se trata solo de golfistas perezosos; es Golf se encuentra con el showbiz pragmatismo. Sinatra y Martin no solo eran artistas, íconos que dieron forma a la cultura. Que la creación del carro está vinculada a sus caprichos subraya cómo el entretenimiento y la indulgencia a menudo colise en el verdeEspecialmente en el deslumbrante resplandor de Las Vegas.

Por supuesto, los carros de golf no surgieron desde el aire (ya existieron), pero transformar uno en una barra en movimiento era pura creatividad. Captura perfectamente la inclinación de Vegas por el exceso, donde la conveniencia y la indulgencia reinan suprema.

Pero sostenga sus martinis, hay un mayor Historia de origen igualmente encantadora. En St. Andrews en Escocia, el campo de golf más antiguo del mundo, un caddie retirado llamado David Anderson supuestamente desplegó refrescos en una carretilla simple para los jugadores en la década de 1850. Imagine la cerveza de jengibre, la leche y tal vez un pellizco en el hoyo 19. Esto hace que el primer servicio de bebidas del golf sea decididamente humilde, muy lejos de los elegantes carros de bebidas.

Entonces, ¿el carro de bebidas nació en St. Andrews o Vegas? La respuesta puede depender de cuán glamorosa prefiera que sea su tradición de golf. Algunos fanáticos se inclinan en la leyenda del paquete de ratas porque es vívido, nostálgico, y captura que el espíritu de entretenimiento de Las Vegas; Otros prefieren la versión de origen en el Edinburgh.

La evolución y el impacto del carrito de bebidas

Independientemente de su verdadero lugar de nacimiento, el carrito de bebidas rápidamente se convirtió en un elemento básico del golf moderno, y uno rentable en eso. Según los informes de la industria, estos carros pueden recuperar su costo en menos de un mes y luego producir de $ 1,000 en ventas diarias, saltando a $ 5,000 durante torneos o eventos especiales. Eso es ganar-ganar para operadores y golfistas por igual.

Más que un fabricante de dinero, el carro satisface un deseo humano simple: refrescos. Agrega facilidad, comodidad y un ambiente social a la ronda. Ese sorbo de refresco a mitad de juego, o incluso algo más fuerte, cambia la experiencia. El carrito de bebidas no es solo servir bebidas; Está sirviendo conveniencia y camaradería.