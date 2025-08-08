Cómo la integración Hulu-Disney+ puede ayudar a ABC a cerrar el nuevo pacto de Oscar

Disney’s Integración de 2026 planificada de Hulu en Disney+ podría representar más que la transmisión de consolidación: crea oportunidades sin precedentes tanto para Disney como para la Academia de Artes y Ciencias de las Motiones para remodelar los premios de transmisión para la era de la transmisión.

Como la actual de la academia abecedario Deal se acerca a su vencimiento de 2028, la plataforma unificada de Disney ofrece un alcance global, mientras que los premios de la Academia ofrecen a Disney una gran plataforma de lanzamiento y el prestigio de organizar uno de los eventos más grandes del año en entretenimiento.

La reciente adquisición de Disney del último interés de capital restante de Comcast en Hulu pavimenta el camino para que Disney y la Academia cree formas creativas de mostrar el Oscar a través de la transmisión. El último trato entre Los lados se establecieron en 2016 – Mucho antes del lanzamiento de Disney+ y el resto de la explosión de transmisión.

«Si los Oscar se quedan en ABC, representa lo mejor de ambos mundos», dice un veterano estratega de premios Variedad. «Disney se alinea con la institución más prestigiosa del cine, mientras que la academia gana un alcance más amplio».

El Marzo de 2025 Experimento de doble plataforma – La transmisión en ABC, transmitida en Hulu – entregó resultados prometedores. Los Oscar atrajo a 19.7 millones de espectadoresUn aumento raro del 1% que redujo los años de audiencia. El experimento le dio a Disney valiosos datos de transmisión en vivo, mientras que la academia llegó amplió su alcance más allá de lineal a los espectadores de transmisión que desean más flexibilidad en las opciones para ver incluso un evento de espectáculos de premios en vivo.

Las iniciativas más amplias de la academia (educación, filantropía y el Museo de la Academia) se alinean con el ecosistema de contenido de Disney que abarca ABC Signature, 20th Television, FX y Streaming Services. Esto también abre puertas a la programación de la Academia durante todo el año, como documentales, características detrás de escena y contenido educativo exclusivo de Disney+.

Un acuerdo a largo plazo y de gran alcance podría crear oportunidades de experimentación de rendimiento, como experiencias interactivas de Oscar, exhibiciones de cineasta internacionales y contenido exclusivo para miembros.

Sin embargo, la pregunta de $ 100 millones sigue siendo: ¿cómo están progresando las conversaciones entre las dos partes?

Ambas partes han permanecido de labios apretados. Fuentes con conocimiento directo Tell Variedad Las negociaciones están «yendo bien y avanzando».

La especulación temprana indicó que el jefe de Disney Bob Iger quería esperar el acuerdo hasta que la casa del mouse haya establecido a su sucesor como CEO, que se espera que llegue a principios del próximo año. Pero los líderes de la academia no quieren esperar tanto. Tanto ABC como la Academia declinaron hacer comentarios. Los expertos de la industria predicen la claridad sobre ABC y el futuro de los Oscar al final del año.

Presidente de AMPAS recién nombrado Lynette Howell Taylor, una productora nominada al Oscar para el debut como director de Bradley Cooper, «A Star Is Born», trae profundos lazos de la industria de producir los 92º Premios de la Academia: el año «Parasite». Aunque solo puede cumplir un plazo de un año debido a los límites de la junta, se le permitiría regresar después de un paréntesis de dos años. Ella sería un activo valioso para traer esto sobre la línea de meta.

La infraestructura tecnológica de Disney ofrece capacidades más allá de las emisoras tradicionales: experiencias de segunda pantalla, participación en tiempo real y distribución global. Para la academia, la prioridad sigue llegando a audiencias más jóvenes y diversas críticas para la relevancia a largo plazo. Pero las fuentes advierten que otras plataformas de medios han expresado un gran interés en los AMPA al tener discusiones sobre los Oscar. A pesar de su larga relación con los AMPA, Disney tendrá que convertirlos en una oferta convincente o arriesgarse a que un rival sea fuera de la lista.

A medida que avanzan las negociaciones, el potencial de una asociación continua para los Oscar y Disney, o si un nuevo jugador saltará a la mezcla, será una de las preguntas más apremiantes para los expertos de Filmdom en los próximos meses. ¿Qué socio ayudará a definir cómo el público global se involucra con las películas de prestigio al tiempo que preserva la excelencia artística que representan ambas instituciones? Solo el tiempo lo dirá.