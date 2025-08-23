57 prisioneros de alto riesgo Kepri fue trasladado a Nusakambangan Lapas

Yakarta, Viva – Hasta 57 reclusos o residentes fomentados de alto riesgo o alto riesgo Islas Riau (Islas Riau) fue transferido a la Penitenciaría de Seguridad Súper máxima (LAPAS), Isla Nusakambangan, Cilacap, Java Central, viernes 22 de agosto de 2025.

La transferencia se llevó a cabo como una forma de acción superior violación realizado por prisioneros.

El jefe de la oficina regional de Riau Ditjenpas Aris Munandar dijo que los residentes fomentados que fueron trasladados provienen de tres cárceles en la región de las Islas Riau, a saber, Clase II un Batam Lapas, Tanjungpinang Lapas y una prisión de narcóticos de Tanjungpinang.

«La partida de 57 residentes fomentados se llevó a cabo con una escolta conjunta de nuestros oficiales y BRIMOB, así como junto con oficiales de inteligencia y cumplimiento interno de la Dirección General de Correcciones», dijo Aris en su declaración, el sábado 23 de agosto de 2025.

Mientras tanto, el Jefe de Clase I Lapas Batu Nusakambangan, así como el Coordinador Regional de Nusakambangan, Irfan, dijo que los residentes objetivo e inmediatamente llevaron a cabo la administración de aceptación de acuerdo con el procedimiento operativo (SOP) estándar.

El jefe de la Dirección General de Rika Aprianti del Sub -Directorado de Cooperación y Servicios Públicos dijo que había un total de más de mil reclusos de alto riesgo y cometió violaciones que habían sido transferidas a Nusakambangan.

«En total, ha habido más de 1.150 alto riesgo y violaron a las personas que fueron transferidas a Nusakambangan para obtener la máxima súper seguridad y seguridad», dijo Rika.

Mencionó que el paso de mover los ciudadanos fomentados de alto riesgo que habían cometido violaciones era uno de los esfuerzos progresivos para limpiar la prisión y el centro de detención.

En particular, continuó, la atención de aceleración del Ministerio de Inmigración y Correccional (Kemenimipas), a saber, cero narcóticos y móviles o móviles (HP).

«No hay piedad para nadie que todavía se atreva a jugar con drogas y teléfonos celulares», dijo citando una declaración que a menudo fue hecha por el Ministro de Inmigración y Correccional AGus Andrianto y el Director General de Correcciones Mashudi. (Hormiga)