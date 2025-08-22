El feroz Kevin Diks, solo 45 minutos inmediatamente hacen que el jefe de Monchengladbach Klepek-Klepek

VIVA – Bek Equipo nacional Indonesia, Kevin Diksinmediatamente le robó la atención después de unirse a Borussia Monchengladbach.

Aunque el debut oficial debe terminar más rápido debido a una lesión, la aparición de los Diks todavía deja una profunda impresión para el director deportivo de Gladbach, Roland Virkus.

DIC fue uno de los nuevos reclutas Monchengladbach en la temporada 2025/2026, con Jens Castrop, Haris Tabakovic y Shuto Machino. El jugador de 28 años hizo su debut cuando Gladbach se enfrentó a Atlas Delmenhorst en la primera ronda de DFB Pokal el pasado fin de semana.

Desafortunadamente, el debut de los Diks no fue perfectamente. Solo jugó durante 45 minutos antes de ser retirado debido a una lesión en los isquiotibiales. Sin embargo, Virkus permaneció impresionado por la calidad mostrada por el ex defensor de Fiorentina.

«Creemos que Kevin Diks nos dará un liderazgo en defensa, Jens Castrop es un mediocampista central talentoso, y Haris Tabaković es un delantero formidable en la caja de penalización», dijo Virkus citado por el sitio web oficial del club.

«Shuto Machino es una amenaza de ataque versátil y pronto estará disponible para que la lesión se recuperara», continuó.

Virkus también destacó el desarrollo de jóvenes jugadores de la Academia que fueron ascendidos al primer equipo. Nombres como Wael Mohya, Niki Swiner, Charles Herrmann, hasta que el portero Tiago Pereira Cardoso está incluido en su atención.

«Luego tenemos jugadores jóvenes como Niki Swiner, Wael Mohya, Charles Herrmann y el portero Tiago Pereira Cardoso, quien continuará desarrollándose entrenando regularmente con el primer equipo», dijo Virkus.

«Compilamos un equipo interesante con jugadores que todavía tienen mucho potencial en el futuro. Será interesante ver cómo se desarrollan», agregó.