Indonesia obtiene 15 medallas en ISG 2025 Riyadh, tres oros provienen del levantamiento de pesas

Riad, VIVA – contingente indonesio logró lograr logros orgullosos en los Juegos de Solidaridad Islámica (ISG) de 2025 que tuvieron lugar en Riad, Arabia Saudita. Hasta el lunes, el equipo rojiblanco había conseguido un total de 15 medallas, tres de oro, diez de plata y dos de bronce.

Basado en informes oficiales Comité Olímpico de Indonesia (KOI) en Yakarta, las tres medallas de oro fueron aportadas por el deporte levantar pesas a través del talentoso levantador Muhammad Husni. Dominó con éxito la prueba masculina de 60 kilogramos con un barrido limpio en tres categorías: arranque, envión y levantamiento total.

La rama de halterofilia también aportó la mayor cantidad de medallas de plata. Se ganaron seis medallas gracias a las brillantes actuaciones de Basilia Bamerop Ninggan en la categoría femenina de 53 kilogramos (arrancado, envión y total), Tita Nurcahya Melyani en la categoría femenina de 48 kilogramos y Leonardo Adventino Geovani en la categoría masculina de 65 kilogramos.

Desde la piscina, el equipo mixto de relevos 4×100 metros estilo libre, reforzado por Joe Aditya Wikaya Kurniawan, Jason Donovan Yusuf, Azzahra Permatahani y Nadia Aisha Nurazmi, también logró entregar una medalla de plata.



Cuenta regresiva de 60 días, Arabia Saudita se prepara para celebrar los Juegos de Solidaridad Islámica en 2025

Azzahra añadió otra plata en los 200 metros combinados individuales, mientras que la nadadora Adelia también aportó una plata en la prueba femenina de 100 metros braza.

Las atletas de pencak silat, Ginting Baharudin Putra de la clase D y Nadia Aisha Nurazmi de los 50 metros estilo libre femenino ganaron dos medallas de bronce.

El jefe de misión del contingente indonesio para ISG Riyadh 2025, Endri Erawan, dijo que Indonesia envió 39 atletas que compitieron en siete deportes.

«Esta vez en ISG no salimos con toda nuestra fuerza porque varios atletas se estaban concentrando en prepararse para los SEA Games de 2025 en Tailandia», dijo Endri en Yakarta.

Sin embargo, Endri enfatizó que el contingente rojiblanco todavía aspira a obtener los máximos resultados. Evaluó que el entusiasmo de los atletas indonesios en Riad se mantuvo alto a pesar de que la composición del equipo era más reducida que en ediciones anteriores.

Al evento de los Juegos de Solidaridad Islámica de 2025 asistieron 57 países miembros y compitieron en 21 deportes principales. Indonesia tiene una dulce historia en este campeonato, incluida su aparición como campeona general del ISG 2013 en Palembang con una puntuación de 36 de oro, 34 de plata y 34 de bronce. En la última edición en Konya, Türkiye en 2022, Indonesia ocupó el séptimo lugar con 13 medallas de oro, 14 de plata y 29 de bronce. (Hormiga)