Mark Ruffalo dirigirá el thriller vaticano Santo Subito de Bertrand Bonello

Marcos Ruffaloquien obtuvo una nominación al Oscar en 2023 por su papel en “Poor Things”, regresará a Europa para su próximo y atrevido proyecto. Está preparado para interpretar a un investigador moralmente complejo en «Santo Subito!», un thriller ambientado en el Vaticano basado en una historia real, que será dirigido por el director francés. Bertrand Bonello (“La Bestia”, “Saint Laurent”).

Escrita por Thomas Bidegain, coguionista nominado al Oscar de “Emilia Pérez”, “Santo Subito!” Ruffalo interpretará al padre Joseph Murolo, un sacerdote nacido en Estados Unidos convocado por el Vaticano para servir como “abogado del diablo” en la investigación de la vida del Papa Juan Pablo II y su posible camino hacia la santidad. Ambientada después de la muerte del pontífice el 2 de abril de 2005, la película sigue a Murolo mientras entrevista a confidentes y testigos, navegando por un “laberinto moral” que finalmente pone a prueba su propia fe.

“Santo Subito!” comenzará a filmarse el 9 de marzo en locaciones de Italia y Polonia. Recreouna empresa del Grupo Vuelta, ha abordado las ventas internacionales del proyecto y lo presentará a los compradores en el Mercado cinematográfico americanojunto a Christine D’Souza Gelb de 2AM y Rena Ronson de UTA, que representa a EE. UU.

El estudio europeo Vuelta también respalda el ambicioso proyecto, subrayando la ambición de la compañía de construir un historial en películas internacionales de alto perfil después de «Somewhere Out There» de Alexander Payne, que fue comprada por Searchlight Pictures incluso antes de que comenzara a filmarse.

“Santo Subito!” es producido por empresas prósperas de toda Europa, incluida Francia con Mandarin & Compagnie (“Alpha”, “Monsieur Aznavour”); Italia con Indiana Production (“Romeo es Julieta”), otro sello propiedad de Vuelta; y Polonia con Madants (“High Life”).

Considerada como un thriller y un ajuste de cuentas teológico, la historia sigue a Murolo, quien «debe asegurarse de que nada socave la santificación de Karol Wojtyla, el primer Papa no italiano en 450 años. Mientras entrevista a una variedad de testigos, desde colegas devotos hasta confidentes secretos, Murolo se ve arrastrado cada vez más hacia un laberinto moral. Este viaje hacia la verdad pondrá a prueba su propia fe», dice la sinopsis.

El socio de Playtime, Nicolas Brigaud-Robert, que coproduce la película además de gestionar las ventas internacionales, anunció “¡Santo Subito!” como espiritualmente inmersivo. «La película ofrece una genuina investigación detrás de escena del mundo del Vaticano, al mismo tiempo que nos lleva al reino más profundo de la fe y los valores. El guión en sí es un cambio de página, y no puedo imaginar que ningún público permanezca indiferente ante el viaje del Padre Murillo», dijo Brigaud-Robert, quien también predijo que «Ruffalo aportará al personaje la profundidad e intensidad que se merece».

El veterano productor de Mandarin, Eric Altmayer, destacó el alcance global de la historia: «Estamos muy orgullosos de contar esta historia universal, que plantea preguntas íntimas, llevada a cabo por un gran cineasta». Mandarin ha producido hasta ahora más de 70 películas, entre ellas “Por la gracia de Dios” de François Ozon, “OSS 117” de Michel Hazanavicius, “Chocolat” de Anne Fontaine y “Saint Laurent” de Bonello, que compitió en Cannes.

Para Vuelta, la intriga del Vaticano tiene un peso estratégico. «Tenemos la suerte de asociarnos con los productores visionarios Mandarin y Madants en ‘Santo Subito!’, el primer proyecto que incorpora el enfoque de estudio europeo de 360° de Vuelta», dijo el CCO David Atlan-Jackson. “Uniendo los talentos excepcionales de Bertrand Bonello y Thomas Bidegain con la presencia magnética de Mark Ruffalo, no podría haber mejor película para expresar la ambición y la creencia de Vuelta en el poder creativo del cine para hablarle al mundo”.

La lista debajo de la línea subraya el pedigrí de prestigio del proyecto, que incluye al director de fotografía Josée Deshaies (“La Bestia”, “Saint Laurent”), el director de arte Dimitri Capuani (“Io Capitano”), el diseñador de vestuario Edoardo Russo (“Diamanti”, “La mano de Dios”) y el diseñador de sonido Nicolas Cantin (“Padre Madre Hermana Hermano”). Alessandro Mascheroni (“Five Seconds”, “Human Capital”) es el productor ejecutivo.

Bonello, uno de los autores más destacados de Francia, ha presentado tres películas en competición oficial en Cannes: “Tiresia” (2003), “Casa de la Tolerancia” (2011) y “Saint Laurent” (2014). En 2023 estrenó “La Bestia”, un romance distópico protagonizado por Léa Seydoux y George MacKay, en Venecia y Toronto.

Ruffalo está representado por Lighthouse Management and Media, UTA, Relevant y Keith Klevan.

Playtime lanzará ventas en “Santo Subito!” en el American Film Market, donde también figuran en su cartelera “It Will Happen Tonight” de Nanni Moretti, “Greenland” de Emmanuel Courcol y “Golpe” de Rafa Cobos, además de la aventura familiar “Indiana y la leyenda de las nutrias” de los productores de “Mia and the White Lion”.