Marcus Rashford hizo el mayor cumplido cuando Hansi Flick hizo una evaluación honesta del Barcelona

Marcus Rashford, cedido por el Manchester United, tuvo otra gran noche en Barcelona

Los aficionados del Barcelona disfrutaron de la actuación de Marcus Rashford ante el Celta de Vigo el domingo (Imagen: (Foto de Manuel Queimadelos/Quality Sport Images/Getty Images))

Marcus Rashford recibió el máximo elogio de los presentes en la victoria del Barcelona por 4-2 sobre el Celta de Vigo tras sus dos asistencias a Robert Lewandowski. El jugador de 27 años ha marcado 15 goles en 16 apariciones desde que llegó a los gigantes catalanes cedido por el Manchester United.

Además de que el internacional polaco rematara su córner para completar un hat-trick, Rashford creó dos grandes oportunidades por la izquierda. Lewandowski guió su primer centro al área, mientras que Lamine Yamal aprovechó otro pase de Rashford.

Este último no contó como contribución directa al gol, ya que un intento de intercepción puso el balón en el camino de Yamal. A pesar de su papel influyente, Rashford desaprovechó algunas buenas oportunidades de anotar y también recibió una segunda tarjeta amarilla de la temporada.

Sin embargo, esa amonestación no fue el resultado de una falta importante, ya que Rashford fue amonestado por perder el tiempo mientras abandonaba lentamente el campo tras ser sustituido por Ferran Torres en el minuto 88.

Si bien esto probablemente se hizo para retroceder el tiempo, la decisión de Rashford de alejarse lentamente puede haber sido tomada mientras escuchaba los aplausos mientras el contingente que viajaba se levantaba para aplaudir por su actuación.

Marcus Rashford volvió a jugar en el Barcelona (Imagen: (Foto de José Manuel Álvarez Rey/Getty Images))

Sin embargo, no fue una actuación impecable del Barcelona, ​​​​que encajó dos goles por sexta vez esta temporada. Sin embargo, el Barcelona estuvo mucho mejor en la segunda mitad, lo que llevó a que se le preguntara específicamente a Flick sobre esa salida de 45 minutos.

“Siempre pienso en decir algo sobre los expertos, ex jugadores y entrenadores, pero no, no voy a hacerlo”, reveló Flick con una sonrisa cuando le preguntaron en su conferencia de prensa posterior al partido si el segundo tiempo fue un ejemplo de cómo ejecutar su estilo de juego.

«¡Os estoy dando demasiadas cosas de qué hablar y es demasiado ruido! Pero sí, para mí lo es. Analizaremos este partido como analizamos cada partido e intentaremos mejorar las cosas. Este es nuestro trabajo. No todo estuvo bien; hablaremos de esto».

Sky Sports tiene un paquete con descuento de Premier League y EFL Este artículo contiene enlaces de afiliados, recibimos una comisión por las ventas que generamos a partir de él. Más información £49 £35 Aire Compra Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete Essential TV y Sky Sports para la temporada 2025/26, ahorrando a los miembros £ 336 y ofreciendo más de 1400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará un mínimo de 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, frente a un máximo de 100 más.

“Para mí es lo más importante [the players] Tenemos confianza y fe en lo que estamos haciendo y la segunda mitad es un buen ejemplo de cómo queremos hacerlo».

Sobre el desempeño general, añadió: «Sí, [I am satisfied]. Realmente aprecio lo que vi hoy. En este momento, especialmente en la primera parte, cometimos algunos errores, más que en la segunda parte, y ellos se están aprovechando de eso. Dos errores en los goles.

«Pero lo que vi también en la primera parte fue que controlamos el juego. Fue un muy buen juego con el balón y, especialmente en la segunda parte, defendimos mucho mejor.

«Creo que la segunda parte también nos da confianza para los próximos partidos. Esto es lo que necesitamos. Si puedes presionar al rival, es una buena manera. Lo hicimos. Me gusta lo que vi, especialmente en la segunda parte».

Aquí en The Manchester Evening News nos esforzamos por ofrecerle lo mejor. manchester unido cobertura y análisis.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube