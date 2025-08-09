Willem Dafoe en un turbio melodrama familiar

Ningún hombre es una isla, excepto, quizás, un hombre propietario de uno. Los efectos alienantes, incluso deshumanizantes de la riqueza y el privilegio extremos se ponen en consumo «La fiesta de cumpleaños«, Una pequeña tragedia sombría que, a pesar de una larga lista de invitados, bien podría ser un espectáculo único. La última característica del escritor y director español Miguel Ángel Jiménez funciona principalmente como una oda a los muchos estados de ánimo de pantalla amenazantes de uno Willem DafoeEchada como un magnate de envío de sangre fría de la década de 1970 modelada claramente en Aristóteles Onassis, aunque con el tipo de glamour oscuro y retorcido con el que el gran O solo podía soñar. Melancólico, ceñoso y, a veces, incluso hablar a través de los procedimientos, Dafoe rara vez es menos convincente; Sin embargo, no se puede decir lo mismo para la película líder a su alrededor.

Adaptado de una novela de 2007 bien considerada del escritor griego Panos Karnezis, «The Birthday Party» puede honrar al entorno del Egeo del texto, pero hay un aire primordial de europudos sin lugar a esta coproducción griega-británica-británica con un elenco multinacional consumado. Eso suaviza de alguna manera la mordida satírica específica del material fuente, con el reflejo detallado de Karnezis de la historia de vida de Onassis extirpada en gran medida en el guión, junto con resmas de historia de fondo que se alimentan en la línea de tiempo que abarca el fin de semana de la narración central. Lo que la izquierda se siente dramáticamente y emocionalmente escaso, a pesar de las acciones y consecuencias crueles enérgicamente crueles. La presencia de Dafoe y un ambiente isleño distintivo de la isla representan los principales puntos de venta de este ejercicio predominantemente de sentimiento, que se estrenará en el programa Piazza Grande de Locarno.

Un breve prólogo presenta el magnate Marco Timoleón (Dafoe) en su reflujo personal más bajo, respondiendo con un estoicismo a la noticia de que su hijo adolescente, y su hijo favorito, han sido asesinados en un accidente de hidroavión. Fuertes pestañas de lluvia en el agua que rodea su isla privada; Corte a una década más tarde, y el clima ha mejorado, pero queda una atmósfera de disminución, señalada por las sombras que se hunden y el acabado de pewtery de la lente de Gris Jordana. Es a fines del verano, incluso si la temperatura parece caer en cualquier habitación que entra Timoleon, y la isla está a punto de estar más poblada de lo que ha estado en muchos años. La hija de Timoleón y la única heredera sobreviviente Sofía (Vic Carmen Sonne, estrella danesa de «The Girl With the Needle» del año pasado) está cumpliendo 25 años, y está marcando la ocasión con una fiesta extravagante.

Entre los asistentes se encuentra el doctor de principios Patrikios (Christos Stergioglou), un antiguo aliado cercano de Timoleon. Se sorprende de ser invitado después de años de distanciamiento, aunque aprende que sus servicios son necesarios por la mayoría de los razones desagradables. Un invitado más obvio es el joven escritor británico Forster (estrella de «Peaky Blinders» Joe Cole), dado que está escribiendo una biografía de Timoleón y tiene una aventura con Sofía, que resulta ser un conflicto de intereses aún más pegajoso de lo que podría imaginar. También está presente Olivia (Emma Suárez), la madrastra de Sofía y pronto será la ex esposa de Timoleón, además de una gran cantidad de amigos, enemigos y conocidos intermedios que desordenan la historia sin realmente avanzar.

Principalmente, este es un estudio de una relación padre-hija agrícola por el dolor y la parcialidad de los padres: Timoleón no puede ocultar su preferencia por el niño que perdió, hasta el punto de que Sofía se pregunta en voz alta si la desea muerta. Sin embargo, eso no le impide empuñar un control sofocante sobre su vida adulta, cuando sale a la luz un secreto importante que ha estado albergando. Sonne coincide con la intensidad de Dafoe con un aire apretado y arruinado internamente, aunque es un poco difícil de identificar en ella la niña de la fiesta inactiva de la que otros hablan. Sin embargo, el poder en estas dos actuaciones no se complementa con mucha textura en la escritura severa y declamatoria: hay poco sentido de cómo esta relación funciona, o una vez funcionando, fuera de estas escenas particularmente tensa.

Lo que el agarre de la película ejerce en gran medida a sus cualidades sensoriales húmedas: la humedad salada que se sintió en las composiciones de Jordana, las proporciones ostentosas y la oscuridad prohibida de la producción de Myrte Beltman, el sudoroso salro de una cara tras otra. El puntaje de Alexandros Livitsanos y Prins Obi es adecuadamente, desconcertantemente marcado y atonal, estableciendo el tono para el golpe sónico más peculiar de la película: la recitación murmurada de Dafoe, claramente poco musical del antiguo estándar de Nina Simone, «no me dejes ser malinterpretado». «Solo soy un alma cuyas intenciones son buenas», entera, su entrega arrojando dudas sobre cada palabra en esa letra, comenzando con la parte del «alma».