Ind vs Eng 5th Prueba: aquí es para nuestros héroes no reconocidos del equipo de cricket indio

Los niños, que dejaron a India como talentos prometedores, regresaron como hombres. Bajo presión, no solo sobrevivieron, se pusieron de pie. Esto no se trataba solo de carreras y wickets. Se trataba del carácter.

Me quito el sombrero a Siraj

Lo que más se destacó fue cómo nuestros marcapasos manejaron el calor. En momentos que ponen a prueba sus nervios, el equipo que se mantiene tranquilo, profundiza y absorbe la presión que generalmente gana, o en este caso, se va con algo aún más grande que una victoria: orgullo. Y hablando de orgullo, se va a Siraj. Con Bumrah desaparecido, Siraj no solo se jugó, lideró. Llevó el ataque y la presión. Esta prueba lo maduró, no solo como un jugador de bolos, sino también como

un líder.

Prasidh tuvo un comienzo difícil. Tal vez eran nervios, tal vez solo estaba tratando demasiado. Se lanzó demasiado corto, lo golpeó, filtró carreras. Cuando intentó lanzarlo, también exageró eso. Pero la mejor parte es que aprendió. En el día 5, bajo una inmensa presión, se ajustó, golpeó esa buena longitud y se quedó en la pelea. Recuerdo que en el pasado, los entrenadores y los jugadores de bolos mayores siempre decían: «Cuando la pelota se mueve, manténgala más cerca del bateador, apégate a esa línea fuera de tocón. Pero cuando no hay movimiento, te ajustas un poco la longitud». Así es como operaron la mayoría de los jugadores de bolos legendarios en lanzamientos ingleses. Kapil DevEn particular, usó la pelota corta no solo como arma, sino también como una configuración, creando dudas, obligando al bateador a avanzar tarde, lo que hizo que negociar la pelota en movimiento fuera aún más difícil.

En nuestros años de formación, los años 70 y 80, recuerdo haber leído entrevistas de jugadores de bolos como InglaterraMike Hendrick y Graham McKenzie de Australia. Su consejo sobre las blusas verdes siempre fue clara: «No te dejes llevar. Simplemente recolecte una buena longitud. Deja que el tono y la costura hagan el trabajo».

Los marcapasos jóvenes del subcontinente a menudo ven la hierba y rebotan y hacen todo lo posible. Pero la verdadera magia radica en el control. Y eso es exactamente lo que mostró Siraj. Su capacidad para jugar en las entregas de costura revuelta que simplemente se mueven lo suficiente, su acción vertical que ayuda a que la pelota retroceda, todo esto es algo alto. Ahora ha desarrollado esa sensación, así que cuando la pelota deja los dedos bien, escucha. Tienes que confiar en tu intención y dejar que la pelota hable. Bolle de buena longitud es la lección más grande de este partido. Eso es lo que los bateadores problemáticos en ambos lados.

Cuanto más rápido se ajuste, mejor realizará. Nuestros jugadores de bolos lo descubrieron justo a tiempo, el día 5, cuando más importaba.

Pivotal del wicket de la raíz

Los bateadores ingleses salieron de manera inteligente, usando trazos atacantes juiciosamente, no imprudentemente. Fue un cricket inteligente. Forzaron a nuestros jugadores de bolos a acortar su longitud, lo que solo les facilitó las cosas. Luego vino el punto de inflexión: despido de Root por 105. Hasta ese momento, Inglaterra tenía un control firmemente en control. Claro, Brook ya nos había regalado una oportunidad con un tiro suelto en 111. Pero su despido cambió la energía. De repente, la presión volteó. Tuvimos un

Pie en la puerta, y no íbamos a dejarlo cerrar de nuevo.

Inglaterra también tuvo mala suerte. Chris Woakes se lesionó. Pero la suerte favorece al valiente cuando uno toma a su oponente de frente y lo hizo. Bad Light Cut Day 4 Short, pero para nosotros, esa noche extra fue un regalo. Nos ofreció tiempo para reagruparnos, reiniciar y volver de nuevo, con cuatro wickets que tomar. Y chico, se levantaron. Siraj, como un león. Prasidh corrigió sus líneas. Shubman Gill, fresco como siempre, mantuvo a los chicos tranquilos, incluso cuando los nervios patearon o las capturas cayeron.

Además, no olvidemos a los héroes no reconocidos. Karun Nair es arenoso 57, Sai SudharsanEl valioso 38, Akash Deep’s Fighting 66 como Nightwatchman, Jadeja’s Vital 53 y Washington’s 26 con la cola, que era de oro puro. Mostró cómo guiar el orden inferior y absorber la presión mientras bateaba como un jugador de orden superior adecuado. Realmente creo que tiene las habilidades y el temperamento para batear en el número 3 en el cricket de prueba.

De los niños a los hombres

Estoy orgulloso porque este equipo esperanzado dejó a India como niños, pero regresó como hombres. Esta serie ha sido uno de los paseos más emocionantes que hemos tenido: dentro y fuera del campo. En este triunfo, los ecos de mil oraciones silenciosas, por los jugadores, por los fanáticos, por las manos invisibles que las dieron forma. Y sí, Gavaskar había enviado un mensaje, diciendo que esperaba que el equipo indio me diera el regalo de cumpleaños perfecto. Llegó un día tarde, pero valió la pena la espera.

Finalmente, esta victoria también es para el entrenador en jefe. De hecho, para él, es mucho más que una victoria, es la supervivencia.

El autor era parte del equipo ganador de la Copa Mundial ODI de 1983 de la India.





