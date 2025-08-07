Comprar petróleo ruso, India tiene una tasa adicional del 25 por ciento de Trump

Jueves 7 de agosto de 2025 – 09:58 Wib
Washington, Viva – Presidente de los Estados Unidos Donald Trump firmó una orden ejecutiva que usa arancel cotización en un 25 por ciento contra India En respuesta a las compras aceite Rusia Por el país, según la Casa Blanca el miércoles.
«Decidí que era necesario y apropiado imponer ad valorem adicional (basado en el valor) en las importaciones de bienes de la India, que importaba directa o indirectamente el petróleo de la Federación Rusa», el comando de Trump a través del texto publicado por la Casa Blanca.
«Los bienes de la India importados a la Región de Aduanas de los Estados Unidos estarán sujetos a una tarifa adicional de Adalorem del 25 por ciento», dijo Trump.
En el orden, Trump afirmó que sus acciones fueron una respuesta a la emergencia nacional en curso debido a las acciones rusas en Ucrania.
Trump también indica su disposición para cambiar la orden si Rusia o cualquier país afectado al adaptarse a «adecuados» con Estados Unidos en asuntos de seguridad nacional, política exterior y economía.
Según la orden ejecutiva, los funcionarios estadounidenses también pueden recomendar la imposición de una arancel adicional del 25 por ciento a cualquier país si se determina que el país importa directa o indirectamente el petróleo de Rusia. (Hormiga)
Viva.co.id
7 de agosto de 2025