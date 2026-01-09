Paul Haggis llega a un acuerdo con acusador de violación por 2 millones de dólares

Pablo Haggis ha llegado a un acuerdo con el ex publicista de cine que ganó un veredicto de violación de 10 millones de dólares en su contra en 2022.

El ex publicista Haleigh Breestacusó al director de “Crash” de violarla y obligarla a practicar sexo oral después de un estreno en enero de 2013. Breest obtuvo un veredicto de 10 millones de dólares en un juicio en Nueva York. Posteriormente, un juez añadió 2,8 millones de dólares para los honorarios de sus abogados, y la sentencia total ha ido acumulando intereses desde entonces.

<br />

Según el acuerdo, Haggis pagará poco menos de 2 millones de dólares, según una estipulación presentada el lunes. El documento afirma que las partes “han resuelto amigablemente todas las disputas entre ellas”.

Breest demandó a Haggis en el apogeo del movimiento #MeToo en diciembre de 2017. Más tarde dijo que se enojó cuando vio a Haggis denunciar a Harvey Weinstein, quien había sido expuesto como un abusador sexual en serie semanas antes.

Haggis mantuvo su inocencia e inicialmente demandó a Breest alegando que ella lo estaba extorsionando. Haggis, un destacado ex cienciólogo, continuó alegando que las acusaciones eran parte de un complot para castigarlo por hablar en contra de la iglesia, aunque no surgió evidencia de ello.

En el juicio, Breest testificó que aceptó a regañadientes ir al departamento de Haggis en Manhattan después del estreno, pero dijo que rechazó rotundamente sus insinuaciones sexuales.

“Estoy diciendo ‘No’. Estoy diciendo: ‘Para’. Lo digo una y otra vez”, testificó. «Parecía el diablo. Parecía que le gustaba que yo dijera que no; que tenía miedo».

Haggis tenía 59 años en ese momento; Breest tenía 26 años.

Después del juicio, Haggis prometió apelar y dijo que había agotado sus cuentas luchando en el caso.

«He gastado todo el dinero que tengo a mi disposición», dijo a los periodistas. «No puedo vivir con mentiras como ésta. Moriría limpiando mi nombre».

Las apelaciones de Haggis fueron retiradas en 2024. Mientras tanto, los abogados de Breest intentaron cobrar la sentencia y al mismo tiempo proseguían conversaciones para llegar a un acuerdo. En marzo de 2024, habían recaudado con éxito sólo 61.000 dólares.