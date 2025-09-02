El ex entrenador en jefe de los Raiders, Antonio Pierce, anuncia el último trabajo

El ascenso meteórico de Antonio Pierce fue casi tan rápido como su caída. Fue muy impresionante como entrenador interino de la Las Vegas Raiders en 2023, lo que lo llevó a ganar el trabajo de tiempo completo.

Sin embargo, su primera temporada completa en la posición no fue bien. Los Raiders terminaron el año pasado con un récord de 4-13, y Pierce fue despedido.

Si bien falló como entrenador en jefe, Pierce mostró una verdadera promesa como entrenador de apoyadores y podría tener un futuro como entrenador en jefe con más experiencia. A pesar de eso, no ha aterrizado con un nuevo equipo esta temporada baja.

No entrenará en 2025, pero todavía planea mantenerse cerca de la NFL. Atravesar anunciado en sus redes sociales Que se une a la tripulación de la NFL de CBS Sports para cubrir la liga.

Este no es su primer trabajo en los medios. Antes de ingresar al entrenamiento, Pierce había pasado algún tiempo trabajando para ESPN, por lo que esta debería ser una transición fácil para él.

Ahora que ha tenido experiencia como entrenador en jefe al más alto nivel, debería tener una visión aún mayor. Será interesante ver si decide seguir persiguiendo los medios en el futuro o si planea volver a entrenar en el futuro cercano.

Tom Brady elogia a Pete Carroll

Si no fuera por Tom Brady unirse a la propiedad de los Raiders en esta temporada baja, Pierce aún puede ser el entrenador en jefe del equipo. Sin embargo, quería un nuevo comienzo, y así es como el equipo terminó contratando a Pete Carroll.

Si bien Pierce aún podría tener un futuro como entrenador en jefe, Carroll es un campeón del Super Bowl y futuro miembro del Salón de la Fama. Brady recientemente tuvo muchas cosas buenas que decir sobre Carroll.

«Definitivamente hay buenos jugadores» Brady dijo a Pro Football Focus. «Y han demostrado a través de la temporada baja, hay un gran compromiso que los jugadores han hecho. Y creo que Pete ha hecho un trabajo realmente tremendo. Como muchos entrenadores con experiencia veterana, son capaces de hacer. Dirigen un programa real. Nada realmente los sorprende. Pete ha tenido un tremendo historial de éxito cuando estaba en Seattle y Usc., es un entrenador tremendado y líder.

«Hay una división en la que tienes a Andy Reid, que es muy igual. Jim Harbaugh ha hecho un trabajo increíble. Sean Payton, todos sabemos el tipo de entrenador que es. Creo que los Raiders que tienen una figura de mascarilla como esa en esa posición les da una gran oportunidad para completar».

Carroll ganando altas calificaciones de los jugadores

Lo que Pierce tenía por él era que los jugadores lo amaban. Sin embargo, ser entrenador en jefe va mucho más allá de poner a los jugadores de tu lado.

Carroll siempre ha tenido el respeto de sus jugadores, pero también sabe cómo manejar todos los otros pequeños problemas que conlleva ser un entrenador en jefe. Ala cerrada Michael Mayer Ya se ha convertido en un gran admirador del entrenador.

«No puedo tener suficiente de él», dijo Mayer, Según la revisión de Las Vegas-Journal. «Quiero escucharlo hablar y dar discursos motivadores durante todo el día».