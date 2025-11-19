Imposible Pero Cierto, Haití Se Clasificó Para El Mundial Aunque El Entrenador Nunca Vino A Su País

VIVA – Selección Nacional Haití dio una gran sorpresa en la Clasificación copa del mundo zona 2026 CONCACAF. Consiguieron su boleto a la ronda final tras vencer 2-0 a Nicaragua, el pasado martes. Este resultado significó que Haití cerró seis partidos con 11 puntos, por delante de Honduras, Costa Rica y Nicaragua.

Lo que hace que esta historia sea aún más interesante es que Haití se clasificó para la Copa del Mundo por primera vez desde 1974 con un entrenador que ni siquiera había puesto un pie en el país que dirigía.

Se trata de Sébastien Migne, de 52 años, que asumirá el cargo de seleccionador en marzo de 2024. No es un nombre nuevo en el fútbol africano ni en la CONCACAF, ya que dirigió al Congo, Togo, Kenia y Guinea Ecuatorial. Sin embargo, fue con Haití donde Migne registró el mayor logro de su carrera.

En el Grupo C de las Eliminatorias de la CONCACAF, Haití se mostró consistente con un récord de 3 victorias, 2 empates y sólo 1 derrota. Honduras, que es más fuerte sobre el papel, tuvo que conformarse con aspirar a un pase a los play-offs.

Sin embargo, detrás de este gran éxito, Haití en realidad no puede jugar en casa. El deterioro de la situación de seguridad tras el devastador terremoto de 2010 obligó a trasladar el partido a Curazao, a unos 800 kilómetros de Puerto Príncipe.

Las condiciones actuales de Haití hacen que sea imposible visitarlo. El conflicto armado y la acción de bandas criminales desplazaron a más de 1,3 millones de personas.

«No voy a ir allí porque es demasiado peligroso», dijo Migne a France Football.

«Normalmente me quedo en el país donde trabajo, pero esta vez no puedo. Ya no hay vuelos internacionales que aterricen en Haití».

Migne incluso formó su equipo de forma remota. Admitió que dependía de llamadas telefónicas y de una comunicación intensa con la federación para monitorear a los jugadores locales. Incluso con todas las limitaciones, Haití todavía parecía espartano y logró ganar un boleto para el torneo cuatrienal.

En la propia plantilla de Haití hay varios jugadores que tienen carrera en Europa. El más destacado es el centrocampista del Wolverhampton Wanderers, Jean-Ricner Bellegarde. También tienen la oportunidad de reforzarse con Wilson Isidor del Sunderland, que todavía está abierto a la opción de defender el país de origen de sus padres.

«El Mundial es un sueño. Tengo dos opciones: Francia y Haití. Haití se ha puesto en contacto conmigo, pero todavía no he tomado una decisión», dijo Isidor a L’Equipe.