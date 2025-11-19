‘America’s Got Talent’ y ‘Better Man’ lideran los premios mundiales de coreografía

America’s Got Talent’ y ‘Better Man’ encabezaron la Premios Mundiales de Coreografía ganadores.
El evento contó con actuaciones en vivo de Monika Felice Smith, JA Collective y Asadi & Xye.
Paula Abdul recibió el premio Legacy, celebrando su carrera y siendo una de los jueces inaugurales de “American Idol”. Abdul anteriormente tuvo créditos de coreografía en varias películas como “American Beauty”, “Jerry Maguire” y “Coming to America”.
Lea la lista completa de ganadores a continuación.
COMERCIALES
Sergio Reis – Calvin Klein
Tanisha Scott-Walmart
Denna Thomsen – SiriusXM
Shay Latukolan – GAP x Jungle
Tyrik J. Patterson, asociado Marie Spieldenner – Sobre correr
REALIDAD TELEVISIVA/PROGRAMA DE VARIEDADES
Nastya Yurasova – “Leal de la danza”
Derek Hough – “Bailando con las estrellas”, “Cosas hermosas”
Paris Cavanagh – “America’s Got Talent”, “Brent Street”, “La búsqueda”
Mark Ballas y Derek Hough – “Bailando con las estrellas”, “Libratango”
Paris Cavanagh – “America’s Got Talent”, “Brent Street”, “Deberías verme con una corona”
CONTENIDO DIGITAL
Derrick Schrader – “Música”
Nina McNeely – “De Profvndis”
Ashley Wallen – “Turismo en Dubai”
Monika Felice Smith – “Nos levantamos”
Nina McNeely – “Ella soñó sola”
EPISODIO DE TELEVISIÓN
Nastya Yurasova – “Vida de guardia”
Brooke Lipton – “Palm Royale”
Cris Judd – “Bob Hearts Abishola”
Kyle Hanagami – “Emily en París”
Shannon Lewis – “Saturday Night Live”, “Gladiator 2 El musical”
PREMIO DE TELEVISIÓN/ESPECIAL
Jay Revell – “Mundos 2024”
Mandy Moore – Premios de la Academia, “I’m Just Ken”
Tessandra Chávez – “El maravilloso mundo de Disney Holiday Spectacular”
Fatima Robinson, Asociada, Tia Rivera – Premios Grammy, “Fantasia”
Tyrik J. Patterson, Charm La’Donna, Christopher Grant, Parris Goebel, Associates, Taya Lee y Candice Savage – “Beyoncé Bowl”
CONTENIDO DIGITAL INDEPENDIENTE
Colectivo JA – “Investigación de robots”
Robbie Blue – “F**k al ritmo”
Gemelos Lombard – “Escape y misterio”
Sergio Reis – “Alguien que solía conocer”
Erica Klein – “Anoche escuché todo en cámara lenta”
VÍDEO MUSICAL
Carm La’Dona – Two Lipa, «Illusualion»
Zoi Tatopoulos – Ramitas FKA, “Eusexua”
Shay Latukolan – Jungle, “Let’s Go Back”
Keone Madrid – NCT Dream, “Cuando estoy contigo”
Shay Latukolan – Childish Gambino, “Pie Pequeño, Pie Grande”
PELÍCULA
Damián Jalet – “Emilia Pérez”
Ashley Wallen – “Descendientes: El ascenso de Red”
Keone Madrid & Mariel Madrid – “Espacio & Tiempo”
Ashley Wallen, asociada, Jenny Griffin – “Better Man”
Christopher Scott, Asociados, Will Loftis, Emilio Dosal, Comfort Fedoke, Leah Hill – “Wicked”