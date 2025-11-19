‘America’s Got Talent’ y ‘Better Man’ lideran los premios mundiales de coreografía

America’s Got Talent’ y ‘Better Man’ encabezaron la Premios Mundiales de Coreografía ganadores.

El evento contó con actuaciones en vivo de Monika Felice Smith, JA Collective y Asadi & Xye.

Paula Abdul recibió el premio Legacy, celebrando su carrera y siendo una de los jueces inaugurales de “American Idol”. Abdul anteriormente tuvo créditos de coreografía en varias películas como “American Beauty”, “Jerry Maguire” y “Coming to America”.

Lea la lista completa de ganadores a continuación.

COMERCIALES

Sergio Reis – Calvin Klein

Tanisha Scott-Walmart

Denna Thomsen – SiriusXM

Shay Latukolan – GAP x Jungle

Tyrik J. Patterson, asociado Marie Spieldenner – Sobre correr

REALIDAD TELEVISIVA/PROGRAMA DE VARIEDADES

Nastya Yurasova – “Leal de la danza”

Derek Hough – “Bailando con las estrellas”, “Cosas hermosas”

Paris Cavanagh – “America’s Got Talent”, “Brent Street”, “La búsqueda”

Mark Ballas y Derek Hough – “Bailando con las estrellas”, “Libratango”

Paris Cavanagh – “America’s Got Talent”, “Brent Street”, “Deberías verme con una corona”

CONTENIDO DIGITAL

Derrick Schrader – “Música”

Nina McNeely – “De Profvndis”

Ashley Wallen – “Turismo en Dubai”

Monika Felice Smith – “Nos levantamos”

Nina McNeely – “Ella soñó sola”

EPISODIO DE TELEVISIÓN

Nastya Yurasova – “Vida de guardia”

Brooke Lipton – “Palm Royale”

Cris Judd – “Bob Hearts Abishola”

Kyle Hanagami – “Emily en París”

Shannon Lewis – “Saturday Night Live”, “Gladiator 2 El musical”

PREMIO DE TELEVISIÓN/ESPECIAL

Jay Revell – “Mundos 2024”

Mandy Moore – Premios de la Academia, “I’m Just Ken”

Tessandra Chávez – “El maravilloso mundo de Disney Holiday Spectacular”

Fatima Robinson, Asociada, Tia Rivera – Premios Grammy, “Fantasia”

Tyrik J. Patterson, Charm La’Donna, Christopher Grant, Parris Goebel, Associates, Taya Lee y Candice Savage – “Beyoncé Bowl”

CONTENIDO DIGITAL INDEPENDIENTE

Colectivo JA – “Investigación de robots”

Robbie Blue – “F**k al ritmo”

Gemelos Lombard – “Escape y misterio”

Sergio Reis – “Alguien que solía conocer”

Erica Klein – “Anoche escuché todo en cámara lenta”

VÍDEO MUSICAL

Carm La’Dona – Two Lipa, «Illusualion»

Zoi Tatopoulos – Ramitas FKA, “Eusexua”

Shay Latukolan – Jungle, “Let’s Go Back”

Keone Madrid – NCT Dream, “Cuando estoy contigo”

Shay Latukolan – Childish Gambino, “Pie Pequeño, Pie Grande”

PELÍCULA

Damián Jalet – “Emilia Pérez”

Ashley Wallen – “Descendientes: El ascenso de Red”

Keone Madrid & Mariel Madrid – “Espacio & Tiempo”

Ashley Wallen, asociada, Jenny Griffin – “Better Man”

Christopher Scott, Asociados, Will Loftis, Emilio Dosal, Comfort Fedoke, Leah Hill – “Wicked”