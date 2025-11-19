Shirley Caesar, David Banner y Janice Bryant Howroyd listos para los honores de HBCU

APUESTA destacará los colegios y universidades históricamente negros (HBCU) durante el fin de semana de Acción de Gracias con una ceremonia que celebra el compromiso inquebrantable de las instituciones de fomentar la excelencia, el liderazgo y el legado de los negros.

El tercer anual Honores HBCU se estrena el domingo 30 de noviembre en BET y BET Her a las 8 pm La ceremonia de este año reunirá a artistas, presentadores, homenajeados y talentos emergentes de HBCU para una noche de celebración de la cultura HBCU.

Presentado por Kym Whitley, actriz y exalumna de la Universidad Fisk, HBCU Honors reconocerá a la pastora Shirley Caesar, David Banner y Janice Bryant Howroyd con tributos que resaltan su impacto en la cultura, los negocios, la música y el liderazgo social.

Conocida como la “Primera Dama del Evangelio”, Caesar está siendo reconocida con el Lifetime Achievement Award por su carrera de seis décadas como cantautora y ministra de gospel. Su honor vendrá con un tributo de los artistas de gospel Jekalyn Carr, Y’Anna Crawley y el coro de la Universidad Morgan State.

Con un saludo de DJ QuickSilva, Banner recibirá el Premio al Impacto Cultural por su compromiso de elevar a las comunidades negras como rapero, activista y emprendedor.

La emprendedora Bryant Howroyd, la primera mujer negra en poseer un negocio de mil millones de dólares, recibirá el premio Visionary Founder Award por su liderazgo pionero e impacto. La artista de R&B y pop Gabby Samone y el conjunto de cuerdas de la Escuela de Artes de Duke Ellington darán una serenata a la empresaria fundadora y directora ejecutiva de ActOne Group.

La ceremonia también promete revelar al ganador de la Búsqueda Nacional de Talentos HBCU Honors Rising Star con una actuación del favorito a continuación. También se exhibirán los estudiantes que siguen carreras en medios, producción y narración digital como parte de la beca HBCU Honors Media Futures.

Además, el programa arrojará luz sobre los Nueve Divinos, honrando su impacto centenario en el liderazgo, el servicio y la comunidad. Representantes del Consejo Nacional Panhelénico destacarán la influencia continua de las organizaciones negras de letras griegas en el centro de la cultura HBCU.

La velada comenzará con una actuación del cantautor Raheem DeVaughn acompañado por el equipo de baile de la Universidad de Howard, «OOH LALA Dancers». Otros actos incluyen al artista de palabra hablada J. Ivy y al vocalista Tarrey Torae.

Los presentadores de la ceremonia, el actor Lance Gross, la personalidad de televisión Shaun Robinson, la fundadora y directora ejecutiva de The BOSS Network, la Dra. Cameka Smith, y la fundadora y directora ejecutiva de Uncle Nearest, Fawn Weaver, guiarán al público a través de los momentos clave de la noche, presentando tributos y entregando premios a los homenajeados de este año.

La personalidad de los medios Bevy Smith y la ex estrella de “Love & Hip Hop LA” Ray Cunningham serán coanfitriones de la alfombra roja de la ceremonia.

(En la foto: Shirley Caesar, David Banner y Janice Bryant Howroyd)