Igualmente jóvenes matrimonios casados

VIVA – La noticia del divorcio de celebridades siempre ha sido un imán para la atención pública, especialmente cuando se trata de dos grandes nombres como Dahlia Polonia Y Kimberly Ryder. Ambos, que estaban casados a una edad temprana y estaban dispuestos a dejar de lado una carrera brillante por el bien de la familia, ahora estaban en el centro de la conversación debido a su decisión de terminar el matrimonio.

Su historia refleja la lucha, el sacrificio y los desafíos enfrentados en la vida doméstica viva en medio del centro de atención pública.

Divorcio de Dahlia Polonia

Dahlia Polonia, una actriz y modelo indonesia-estadounidense, demandó oficialmente por divorcio de su esposo, Cristiano fandyEl 28 de julio de 2025 en el Tribunal Religioso de Badung, Bali, con el caso número 139/PDT.G/2025/PA.BDG. Esta noticia fue sobresaliente después de que la filtración del poder notarial de Dahlia a su abogado, Wayan Vajra, circuló en las redes sociales.

La carga de Dahlia en la historia de Instagram que dice «I’m Done» parece ser una señal fuerte de las grietas domésticas que se han fomentado desde noviembre de 2015. El público se sorprendió, considerando que esta pareja había visto armonioso después del tema de la asuntos de Fandy en 2023. En ese momento, Dahlia reveló el afecto de su marido a través de la carga de Fandy con una mujer de Fandy con una mujer de Fandy. La conversación contenía queridas llamadas como «BB» (Babe) y «I Love You Fan», que provocó una amplia especulación entre los ciudadanos.

Dahlia, que se casó a la edad de 18 años, era conocida como la primera campeona de la chica de portada de 2011 y una popular actriz a través de la hermosa tela de lobos (2014). Después del matrimonio, eligió concentrarse como madre de tres hijos sin la ayuda de un asistente doméstico, incluso se mudó a Bali para comenzar una nueva vida con la familia.

«Solo (cuida la tarea), porque se muda a Bali. Así que tampoco hay MBA», dijo Dahlia en una entrevista.

Su sacrificio dejó una carrera en ascenso por el bien de la familia en el centro de atención, especialmente cuando afirmó haber enfatizado debido a un cambio drástico en su vida.

«Porque en el pasado el nombre no estaba casado, (aún) libre de jugar, conocer a un amigo fácil, de repente tiene un recién nacido, no puede hacer nada, su hijo no puede quedarse atrás, eso es todo. Es hora de sorprenderse, dormir menos, se siente fácilmente cansado», se aventuró.

Divorcio de Kimberly Ryder

Mientras tanto, Kimberly Ryder, una actriz de Minang, Makassar e Inglaterra, también se enfrentó a un destino similar. Se casó con Edward Akbar en agosto de 2018 a la edad de 25 años y fue bendecido con dos hijos. Sin embargo, su matrimonio terminó el 29 de noviembre de 2024 después de que Kimberly solicitó el divorcio en julio de 2024.

Kimberly, conocida a través del papel del antagonista en la telenovela Cahaya (2008) y películas como Paper Boat (2012), tuvo una pausa del mundo del entretenimiento para centrarse en la familia. Después del divorcio, recibió la custodia de sus hijos, mientras que Edward debía proporcionar una vida de 6 millones de rupias por mes.

Kimberly también reveló que su estado de ciudadanía como extranjero sigue siendo una gran consideración, especialmente porque su hijo nacido en el extranjero tiene un doble estatus de ciudadanía.

La similitud del destino de Dahlia Polonia y Kimberly Ryder

La historia de Dahlia y Kimberly desencadenó la simpatía de los ciudadanos, quienes equipararon su lucha. El matrimonio joven, la religión convertida, la carrera de detención, finalmente se separó. Aunque ambos enfrentaron un desafío similar, Dahlia enfatizó que su demanda contra Fandy no se debió al tema de la infidelidad, sino un desajuste después de diez años de matrimonio.

Su primer juicio de divorcio está programado el 12 de agosto de 2025, mientras que Kimberly ahora se centra en su carrera e hijos, incluido el impresionante en la Semana de la Moda de Yakarta 2025.