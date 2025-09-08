Ian McKellen omite el estreno de ‘The Christophers’ en consejos médicos

Fueron las órdenes del médico, pero lamentablemente Ian McKellen no pudo asistir al Festival de Cine de Toronto estreno de «Los Christophers«,» Una nueva película de Steven Soderbergh que le da al nominado al Oscar su papel más carnoso en los años. En una introducción previa a la grabación, McKellen dijo que sus «asesores médicos» le dijeron que no debería volar.

«Mejor seguro que curar», dijo el actor de 86 años. McKellen continuó observando que la última vez que estuvo en la ciudad fue en 1999 cuando estaba filmando «X-Men», la aventura de cómics que lo vio originar el papel de Magneto, una parte que repetirá en el próximo «Avengers: Doomsday».

«Si lo disfrutas, ¿te dirás a tus amigos?», McKellen suplicó a la audiencia en el Teatro Princesa de Gales. «Eso es en parte de lo que se tratan los festivales, ¿no?»

Puede que McKellen no haya estado presente, pero Soderbergh estaba allí, junto con el guionista Ed Solomon y sus coprotagonistas Michaela Coel y Jessica Gunning. «Los Christophers», que llegó a Tiff buscando la distribución de la tierra, se trata de un pintor entre espaldas (McKellen) cuyos niños separados (Gunning y James Corden) contratan a un falsificador (Coel) para robar y completar algunos de sus pintores inacabados para que puedan tener una herencia mayor. La audiencia parecía comer la comedia sinuosa, lo que le da a McKellen la oportunidad de desatar una deliciosa puesta tras otra.

Soderbergh dijo que «los Christophers» surgieron de una idea de que tuvo que crear una película alrededor de un personaje al estilo de Tom Ripley. El producto terminado terminó tomando un tono mucho más suave que una articulación típica de Patricia Highsmith.

«Siempre quise hacer algo sobre muchos mentores míos tanto en la escritura como en la comedia que se habían rendido, e comenzamos a hablar, e inmediatamente dije: Dios mío, sé de qué se trata», dijo Solomon durante un Q&A después de la primera proyección de «The Christophers».

«Ed trajo a él algo que pensé que era más profundo y divertido, francamente, así que lo alenté a ir y correr», agregó Soderbergh.

Coel dijo que le encantaba trabajar con McKellen, llamándolo un «héroe».

«Él es el alma más bello», dijo Coel, y agregó: «Simplemente tenía un espíritu ascendente … Me encantó la idea de un personaje como Ian McKellen y yo que nos unimos y nos gusta amarnos».