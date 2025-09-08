El Ministro de Asuntos Interiores, Tito instruyó a los jefes regionales que fortalecieran los satlinmas y Forkopimda para proteger la situación propicio en las regiones

VIVA – Ministro del Interior (Ministro de Asuntos Interiores) Muhammad Tito Karnavian preguntó todo Jefe de distrito Aumento de pasos anticipatorios para mantener la seguridad y el orden público en sus respectivas regiones. Esta dirección se entregó a través de dos circulares, a saber, relacionada con la optimización del papel de la Unidad de Protección Comunitaria (Satlinmas) y anticipar el impacto de las manifestaciones por parte de los elementos comunitarios.

En el número circular 300.1.4/e.1/BAK el 3 de septiembre de 2025, el Ministro del Interior a través del Director General (Dirjen) del desarrollo de la Administración Regional (ADWIL) Safrizal Za enfatizó la importancia del papel de los satlinmas en el mantenimiento de la paz y el orden público a nivel local. Afirmó que los satlinmas deben ayudar activamente al gobierno regional (PEMDA) a crear un entorno propicio. Esto está como regulado en el Reglamento del Ministro de Asuntos Interiores (Perrendagri) número 26 de 2020 con respecto a la implementación del orden público y la paz y la protección comunitaria de la comunidad.

«Aumentar la participación de los miembros de la Unidad de Protección Comunitaria en el pueblo/Kelurahan para ayudar en la creación del conducto del orden público y la paz de la comunidad en las regiones», dijo el Ministro de Asuntos Interiores en la carta.

Alentó a los jefes regionales a aumentar la vigilancia temprana al optimizar el papel de los satlinmas para ayudar al sistema de seguridad ambiental (Siskamling).

«Aumento de la vigilancia temprana en las aldeas/Kelurahan, al optimizar el papel de los satlinmas para ayudar a Siskamling a los niveles de RT y RW al reinsimpresificar el poste de la patrulla», explicó.

Además, el Ministro de Asuntos del Interior solicitó que cada posible interrupción del orden público y la paz de la sociedad pueda informarse de inmediato a través del sistema que ha sido preparado por el gobierno central.

«Informar cualquier interrupción del orden público y la paz comunitaria a través de la aplicación de los Sistemas de Información de Gestión de Protección Comunitaria (SIM LINMA) como datos nacionales sobre informes sobre la implementación de Linmas en las regiones», agregó.

No solo eso, a través del número circular 000.10.3/E-748/Polpum, el 2 de septiembre de 2025, el Ministro de Asuntos Interiores a través del Director General de Política y el Gobierno General (Polpum) Bahtiar también proporcionó una dirección especial relacionada con la anticipación del impacto de la manifestación. El mensaje se dirigió al jefe regional como presidente del Foro de Coordinación de Liderazgo Regional (Forkopimda) y el Camat como presidente del Foro de Coordinación de Liderazgo del Distrito (Forkopimcam).

Le pidió al jefe regional que aumentara el papel activo de Forkopimda a través de reuniones de rutina y pasos anticipatorios para detectar rápidamente el potencial de seguridad y perturbaciones de orden público. Además, es importante involucrar a líderes religiosos, líderes comunitarios, líderes tradicionales, organizaciones sociales, académicos, a otras partes interesadas para que se mantenga la estabilidad social y política. La medida también es anticipar el surgimiento de noticias falsas, discursos de odio y acciones provocativas.

Hizo hincapié en la importancia de la comunicación social que involucra foros de asociación como el Foro de Alerta Comunitaria Early (FKDM), los Foros de Armonía Religiosa (FKUB), los Foros de Desarrollo Nacional (FPK) y todos los elementos de la sociedad. A través de esta comunicación, se espera que la sinergia con todos los elementos de la sociedad cree una atmósfera pacífica y armoniosa.

Además, también enfatizó la importancia de aumentar la coordinación con las autoridades relevantes en términos de detección temprana, prevención temprana y condiciones creativas para apoyar situaciones propicio en las regiones. Por otro lado, se alienta a los jefes regionales y los jefes de subdistrito a difundir activamente los mensajes de paz, la frialdad y la armonía en la comunidad.

No menos importante, también alentó la implementación de actividades directas directamente para la comunidad, que van desde actividades religiosas, foros de diálogo, distribución de asistencia social, servicios sociales, servicios de salud, hasta el movimiento barato del mercado. Todos estos pasos deben ser reportados al Ministro de Asuntos Interiores a través de la Dirección General (DG) Polpum.