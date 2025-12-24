HS apoya a los músicos de Jogja en la recaudación de donaciones para las víctimas del desastre de Sumatra

VIVA – Hombre de negocios cigarrillos de Yogyakarta, HS, Haji Muhammad Suryo o Haji Suryo apoyan el movimiento parasolidario músico Yogyakarta levanta donación para las víctimas de desastres naturales en Aceh y Sumatra mediante un concierto benéfico titulado «Jogja Hanyengkuyung Sumatra». Este concierto es una forma de solidaridad del pueblo de Yogyakarta para ayudar a las víctimas de desastres.

Al menos 14 bandas participaron en el concierto social, entre ellas Letto, Jikustik, Jumbrong, Jahanam, Korekayu, Tembang Gula, Wawes, Ngatmo Mbilung, Kunto Aji, Rebellion Rose, YKHC, Shaggydog y Hasan Aftershine. Aparte de eso, hubo otros músicos que también actuaron en colaboración.

Los músicos de Jogja, como iniciadores de este evento, recibieron respuestas positivas de varias partes, empezando por HS, Jogja Event Performers y la comunidad en general. Para que este movimiento benéfico con un corto tiempo de preparación no encontrara serios obstáculos.

«Nos sentimos llamados no sólo a empatizar, sino también a tomar medidas concretas apoyando a los músicos de Jogja para recaudar donaciones a través de conciertos benéficos. Esta es una forma de solidaridad y preocupación por las víctimas de desastres, ambos somos pueblo de Jogja, tenemos que ser completamente javaneses, si nuestros familiares se ven afectados por un desastre, estamos obligados a «lung tinulung» ayudarnos mutuamente», dijo Haji Suryo el martes 23 de diciembre de 2025.

Hanyengkuyung Sumatra no es sólo un escenario de entretenimiento. La razón por la que Haji Suryo apoya este evento es porque el concierto es un espacio de unión para crear conciencia entre el pueblo de Yogyakarta para responder a los problemas humanitarios de manera concreta.

«Este concierto es un puente que une la preocupación con la acción, muchas personas participan juntas en Nyengkuyung, desde músicos, actores de eventos, empresarios y todas las partes participan en este movimiento de solidaridad, esta es una preocupación extraordinaria por los demás y dar lo que podemos dar, no el tamaño sino la intención y la sinceridad», dijo Haji Suryo

«Espero que esta actividad sea la última y que nadie más se vea afectado por el desastre, pero espero que los músicos y organizadores de eventos en Jogja no dejen de avanzar hacia cosas positivas. Nosotros, los javaneses, no debemos perder nuestro Java», añadió.

El presidente de Jogja Hanyengkuyung Sumatra, Ganesha, dijo que este concierto era una forma de cooperación mutua entre el pueblo de Yogyakarta para ayudar a las víctimas del desastre en Sumatra.