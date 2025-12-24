Rubén Amorim envió una acusación a Kobbie Mainoo tras tratar al centrocampista del Man United

Kobbie Mainoo aún no ha sido titular en un partido de la Premier League con el Manchester United esta temporada, a pesar de su gran actuación en la temporada 2023/2024.

Kobbie Mainoo aún no ha sido titular en un partido con el Manchester United (Imagen: Getty Images)

El excentrocampista del Manchester United Ravel Morrison ha criticado el manejo de Ruben Amorim hacia Kobbie Mainoo, y el técnico lo pasó por alto repetidamente desde el once inicial. El producto de la academia se ha visto limitado a un tiempo de juego limitado esta temporada después de perder su posición en el equipo.

El joven de 20 años salió de la academia juvenil durante la temporada 2023/2024, pero aún no ha sido titular en un partido de la Premier League con el United esta temporada. Jugó sólo 212 minutos desde el banquillo y casi abandonó Old Trafford durante el mercado de fichajes de verano.

El United espera interés en el joven cuando llegue el nuevo año, aunque sólo una «oferta excepcional» podría llevar al club a considerar una venta. Morrison, que progresó en la academia de manera similar, no logró asegurarse un lugar regular a pesar de estar destinado al estrellato en el club.

Con Mainoo enfrentando circunstancias similares, Morrison ha cuestionado el enfoque de Amorim hacia el mediocampista. Hablando en el podcast Filthy Fellas y pareciendo referirse a la victoria por 2-1 contra Crystal Palace cuando Mainoo entró en el tiempo de descuento, dijo: «Se están tomando el p***. Es un jugador de primer nivel, ¿no? Sé que no se puede decir que sea malo cuando recién comienzas.

“Pero no sé si lo trajeron solo para jugar un minuto porque debería jugar mucho más que eso.

«Necesita una serie de partidos porque has visto el nivel al que puede jugar. ¿Sabes a qué me refiero? Pero sí necesita una serie de partidos».

El jugador de 32 años le hizo una broma al técnico portugués: «¿Sabes qué? No sé qué sistema juega el United. Sólo veo al Arsenal, ¿no?».

Después de sólo tres apariciones senior con el United, Morrison pasó a jugar para Birmingham, QPR, Cardiff y Lazio.

Mientras tanto, Amorim ha animado a Mainoo a luchar por su puesto en la plantilla, aunque no está claro si permanecerá en Old Trafford más allá del mercado de fichajes de enero.

Ruben Amorim dice que Kobbie Mainoo debe luchar por su lugar en el Man United (Imagen: Paul Currie/Shutterstock)

«Kobbie tiene que luchar por su puesto», dijo Amorim esta semana. «No creo que sea malo estar en el banquillo del Manchester United cuando tienes 20 años.

«Recuerdo [Cristiano] Ronaldo se sentó en el sofá. [Wayne] Rooney a veces se sentaba en el banquillo. [Juan Sebastian] Verón no jugó.

«Recuerdo toda la historia del Manchester United y… [there is] nadie esto no ha caido [to]así que sigamos intentando evitar las tonterías y el ruido.

«Lo creas o no, sólo quiero ayudar al equipo a ganar y ayudar a Kobbie a convertirse en un mejor jugador».