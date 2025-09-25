«Spartacus: Casa de Ashur«Tiene una fecha de estreno oficial.

Starz ha anunciado que la serie de secuelas debutará con sus dos primeros episodios el 5 de diciembre. Los nuevos episodios estarán disponibles para transmitir semanalmente los viernes a partir de entonces, solo en la aplicación Starz, y todas las plataformas de transmisión de Starz y a pedido.

Además, Starz ha lanzado una serie de nuevas imágenes de primer aspecto para la serie, que se puede ver a continuación.

El logline oficial para la serie estados:

«¿Qué pasaría si Ashur (Nick E. Tarabay) hubiera vivido, y los romanos recompensaron su traición con la Escuela Gladiadora donde una vez sangró? Bienvenido a la Casa de Ashur. Ya no es un esclavo, Ashur ha arañado su camino hacia el poder, poseer el mismo ludus que una vez lo posee. Pero gobernando una banda de una banda de los Gladiators de la Presión, es el juego de los niños en comparación con el Savge de Savge de Savage de la Política Romana de Romano. Un pecado, es moneda.

Junto con Tarabay y Davis, el elenco de la serie incluye a Graham McTavish como Koris, Jordi Webber como Tarchon, Jamaica Vaughan como Messia, Claudia Black como Cuns como Costia, Indian Shaw-Smith como Viridia, Jackson Gallagher como Caesar, Jaime Slater como Cornelia y liderado como Satyrus.

El creador, escritor y productor ejecutivo de «Spartacus», Steven S. Deknight, se desempeña como showrunner y productor ejecutivo en «House of Ashur». Rick Jacobson y Aaron Helbing también sirven como productores ejecutivos. «Spartacus: House of Ashur» es producido por Lionsgate Television.

«Spartacus» debutó originalmente en Starz en 2010, con la primera temporada titulada oficialmente «Spartacus: Blood and Sand». Fue seguido por la serie precuela «Spartacus: Gods of the Arena» en 2011 y las temporadas posteriores «Spartacus: Vengeance» en 2012 y «Spartacus: War of the Damned» en 2013.