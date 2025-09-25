La formación del comité especial se considera una forma de gravedad del gobierno para resolver conflictos agrarios

Yakarta, Viva – Plan RPD RI formó un comité especial (Panso) Resolución de conflictos Agosto El 2 de octubre de 2025, recibirá una amplia apreciación del círculo agricultor. Uno de ellos vino de los agricultores Merdeka Indonesia, una organización nacional de agricultores que consideró el paso parlamentario como un impulso importante para acelerar la resolución de problemas agrarios crónicos en el país.

Leer también: La Comisión II del DPR dijo que la discusión del proyecto de ley electoral comenzó el próximo año



«El plan para formar un comité especial por parte del parlamento indonesio muestra la gravedad del estado en desentrañar los conflictos agrarios de la raíz del problema. Este es un gran paso que debemos apreciar», dijo el presidente del DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, en Yakarta, jueves 25 de septiembre de 2025.

El vicepresidente del parlamento indonesio Sufmi Dasco Ahmad dijo anteriormente que el Pansus se formaría como una forma de compromiso político parlamentario para resolver problemas complejos de tierras. Se planea que este comité especial sea aprobado en el cierre del período de audiencia del DPR el 2 de octubre de 2025 y será un lugar de trabajo de comisión cruzada para completar el conflicto agrario general.

Leer también: Día nacional de agricultores, jefe de policía de RIAU, escucha a los agricultores confiar en el precio del fertilizante al acceso al mercado



«El DPR formará un comité especial para resolver conflictos agrarios y alentará al gobierno a acelerar la política de un mapa y la formación de la agencia de implementación de reforma agraria», dijo Dasco en una audiencia del Consorcio de Reforma Agraria (KPA) y representantes de la Organización de Agricultores en el Complejo del Parlamento, Senaya, Jakarta, el miércoles 24 de septiembre, 2025.

Respondiendo a esto, Don Muzakir expresó el pleno apoyo de los agricultores independientes de Indonesia para el discurso de la formación de la Agencia de Implementación de Reforma Agraria. Según él, las instituciones especiales que son especiales, permanentes y que tienen una fuerte autoridad son absolutamente necesarias para coordinar el programa de reforma agraria que se ha extendido en varios ministerios e instituciones.

Leer también: CAK IMIN HISTORIA: 7 años gritados sobre fertilizantes en el DPR, sin resultados



«Instamos a que la formación de la Agencia de Reforma Agraria se realice de inmediato. Para resolver un problema sistémico y masivo, necesitamos una institución enfocada, sin procesar y que tenga una autoridad clara. Este cuerpo será un fuerza impulsora que garantiza la redistribución de los activos, la legalización de los activos y la resolución de conflictos de una manera integrada y sostenible, no solo un momento», dijo Don.

Tani Merdeka Indonesia evalúa la sinergia entre el DPR y el gobierno para fijar la gobernanza agraria es un paso estratégico que trae aire fresco para los agricultores. Además de la formación del comité especial y el discurso del cuerpo especial, el gobierno ha llevado a cabo varias políticas concretas durante la última década, incluida la formación de la Fuerza de Tarea de Control del Área Forestal (PKH), la erradicación de la mafia terrestre y la mafia minera, y la aceleración de la reforma agraria.

«Este esfuerzo muestra que la lucha de los agricultores no es ignorada por el estado. El gobierno y el parlamento ahora están funcionando en la misma visión: limpiar conflictos agrarios mientras fortalecen la soberanía de los agricultores», dijo.

Según Don, la formación de la Fuerza de Tarea de Control del Área Forestal (PKH) es un paso importante para reorganizar el control de la tierra que se ha superponiendo entre la comunidad, las corporaciones y el estado. Se ha demostrado que este grupo de trabajo puede resolver una serie de conflictos en el campo y garantizar que los derechos de los agricultores permanezcan protegidos.

«El grupo de trabajo del PKH es una prueba clara de la gravedad del gobierno. Muchos conflictos agrarios han comenzado a encontrar una salida después de que la fuerza de trabajo se caiga directamente», dijo.

Además, la aceleración de una política de mapa (una política de mapa) también es una base importante para crear un diseño espacial nacional ordenado y minimizar el potencial de conflicto. Esta política apoyará el trabajo del Comité Especial y fortalecerá la coordinación cruzada en la resolución de problemas agrarios.

Los agricultores Merdeka Indonesia también apreciaron las firmas medidas del gobierno para erradicar la mafia terrestre y la mafia minera, que había sido la raíz del conflicto. En los últimos tres años, cientos de casos fueron revelados con éxito a través de los minucios cruzados y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

«El presidente enfatizó repetidamente que el estado no debería ser inferior a la mafia. Esta firmeza es una prueba clara de las alineaciones del estado con los agricultores y las personas pequeñas», dijo Don.

Además de la aplicación de la ley, el gobierno también continúa acelerando la implementación de la reforma agraria a través de la legalización de los activos de la tierra y la redistribución. Este programa no solo brinda certeza legal a los agricultores, sino que también es un pilar importante para alentar la independencia de los alimentos y el desarrollo económico de la aldea.

«Estos pasos no se detienen en las respuestas a corto plazo a la acción masiva, sino que son parte de una estrategia a largo plazo hacia Indonesia Gold 2045», dijo Don.

A pesar de respetar la manifestación realizada por varios grupos de agricultores en el Día Nacional de los Agricultores, los agricultores de Merdeka Indonesia recordaron que la lucha de los agricultores no debería detenerse solo en las acciones de la calle. Las aspiraciones críticas deben estar acompañadas de soluciones y cooperación para que la agenda de reforma agraria pueda lograrse completamente.

«La lucha de los agricultores no debe detenerse en el camino. La colaboración con el gobierno y el Parlamento es la clave para que las reformas agrarias sean realmente completas y los agricultores indonesios son independientes de sus propias tierras», concluyó Don.